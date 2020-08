L’Andalousie a enregistré au cours des dernières 24 heures un total de 593 nouveaux positifs de coronavirus par test PCR et deux décès, selon les données du ministère de la Santé.

Au cours des huit derniers jours, la communauté andalouse a compté de nouveaux décès tous les jours sauf jeudi dernier, il y a donc 20 morts depuis le 16 août.

Les deux décès ont eu lieu dans les provinces d’Almería et de Jaén.

En ce qui concerne les hospitalisés, il y a 267 patients confirmés atteints de covid-19 qui restent hospitalisés, dont 36 en unité de soins intensifs (USI).

La pression hospitalière par province est la suivante: Almería en compte 68, dont 15 en USI; Málaga 71 et 6 en UCI; Grenade 34 et 3 en soins intensifs; Séville 24 et 4 en soins intensifs; Cadix 34 et 7 en USI; Córdoba 22 et aucun en soins intensifs; Jaén 11 et 1 en soins intensifs; et Huelva 3 et aucun en soins intensifs.

En ce qui concerne les nouvelles infections, Malaga reste la province avec la plus forte incidence, avec 173 le dernier jour, suivie par Almería, avec 115.

Le reste est réparti entre les 82 de Séville, 81 de Grenade, 72 de Cordoue, 43 de Cadix, 18 de Jaén et 9 de Huelva.

Concernant l’épidémie déclarée dans la résidence El Zapillo à Almería, où il y a 82 personnes infectées parmi les habitants et les travailleurs, il n’y a eu aucune nouvelle par rapport à hier.

Les chiffres totaux depuis le début de la pandémie sont de 23 980 PCR positifs, 6 910 hospitalisés, 827 USI, 1 479 décès et 17 389 guéris, soit six de plus en un jour.