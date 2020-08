L’Andalousie a augmenté le nombre d’épidémies de coronavirus actives à 71, avec neuf nouvelles au cours des vingt-quatre dernières heures, et un total de 856 cas, 57 il y a plus d’un jour, selon les données du ministère de la Santé.

Au total, dans la Communauté autonome, 28 foyers ne sont plus actifs et, parmi les foyers actifs, 58 font l’objet d’une enquête, ce qui signifie que des tests et d’éventuelles contagions sont en cours, et les 13 autres sont contrôlés.

183 nouveaux cas ont été confirmés par PCR au cours des vingt-quatre dernières heures, tandis que le nombre total de personnes qui ont surmonté la maladie s’élève à 16294, un de plus qu’hier, et le nombre total de décès depuis le début de la pandémie est estimé à 1449.

Actuellement, 60 patients confirmés atteints de covid-19 restent admis dans les hôpitaux andalous, dont huit sont en soins intensifs, un de moins qu’hier.

Par provinces, Almería enregistre 22 hospitalisations, dont 4 en USI; Cadix, 3 hospitalisations et aucune en USI; Córdoba, avec 10 hospitalisations dont 2 en USI, Grenade, avec 10 hospitalisations et aucune en USI; Huelva, avec 2 hospitalisations et aucune à l’USI); à Jaén, il n’y a pas d’hospitalisation; à Malaga, il y a 10 hospitalisations dont 1 en USI et à Séville 3 hospitalisations dont 1 en USI.