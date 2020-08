Buenos Aires et sa périphérie populeuse, entre autres régions de l’Argentine, a entamé ce lundi une nouvelle extension des mesures d’isolement social dans la lutte contre le coronavirus, qui se poursuivra jusqu’au 16 août et dans laquelle les autorités appellent à agir avec responsabilité sociale pour arrêter la courbe de contagion croissante.

Le pays a déjà dépassé la barrière des 200 000 personnes infectées au total juste après 5 mois du premier cas. Parmi eux, plus de 91 000 ont déjà été récupérés et 3 667 sont décédés, même si la principale préoccupation est maintenant due à la forte augmentation des cas quotidiens qui s’est produite ces dernières semaines.

« Nous sommes au stade où la société doit commencer à apprendre à vivre avec le virus mais en ayant des concepts très clairs et sans les sous-estimer », a déclaré à Efe la secrétaire à l’accès à la santé de la nation, Carla Vizzotti.

La fonctionnaire, dont le visage est devenu habituel car elle est chargée de rapporter quotidiennement le nombre de cas, a estimé que si le pays a jusqu’à présent enregistré « un nombre important de cas », il a été réparti sur « longtemps », qui a permis de préparer le système de santé et de travailler pour que le« pic »des infections soit« le plus bas possible et le plus éloigné possible ».

LA NOUVELLE EXTENSION DE LA QUARANTAINE

Ce lundi a commencé une nouvelle extension des mesures d’isolement obligatoire décrétées en mars dernier, principalement dans la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA), qui concentre environ 90% des infections, mais aussi dans différentes provinces du pays où des foyers ont été enregistrés. dans les derniers jours.

La quarantaine, à ce stade, ne variera pas par rapport aux mesures des deux dernières semaines.

L’objectif, selon le gouvernement, reste de maîtriser la courbe pour éviter l’effondrement des hôpitaux, qui seuls dans l’AMBA, où vivent environ 14 millions de personnes, disposent de lits de soins intensifs à 65,2% de leur capacité.

« Le gros problème que nous avons eu ces 15 derniers jours est que nous nous détendons tous. Nous sentons tous que la chose a été contenue, et qu’elle n’est pas contenue », a déclaré le président, Alberto Fernández, annonçant vendredi dernier la nouvelle prolongation de l’isolement, en lançant un appel particulier aux jeunes, afin qu’ils ne sous-estiment pas le virus et évitent les rassemblements sociaux.

Fatigue des gens

Mais les rues sont de plus en plus encombrées chaque jour en raison non seulement de l’ouverture des activités, mais aussi de l’épuisement dû aux plus de quatre mois de quarantaine, période pendant laquelle la récession qui traîne le pays depuis 2018 s’est intensifiée.

C’est pourquoi le Gouvernement a avancé aujourd’hui avec un décret interdisant les rassemblements sociaux dans les espaces publics et privés de tout le pays, à la fois dans les provinces qui avaient déjà avancé dans cette ouverture et dans la capitale, où cela n’était pas encore autorisé.

Vizzoti, qui a souligné que les activités économiques déjà autorisées présentaient moins de risques d’avoir des protocoles, a fait remarquer que bien qu’en Argentine, il soit habituel, par exemple, de se réunir pour profiter d’un barbecue, il faut que tout le monde suppose qu’il s’agit d’une « situation sans précédent et nous avons tous un rôle. »

CE QUI PEUT ÊTRE FAIT À BUENOS AIRES

À Buenos Aires, les ouvertures faites lors de l’étape précédente – les 15 derniers jours – se poursuivront jusqu’au 16 août, qui a été annoncé comme la première partie d’un plan en six phases sur la voie de la soi-disant nouvelle normalité.

Les activités autorisées aujourd’hui sont, au-delà des commerces essentiels toujours ouverts, l’ouverture de commerces de quartier et de proximité; l’hospitalité uniquement pour vendre des produits à emporter ou en « livraison », les cabinets de notaires, d’avocats ou de psychologues et la possibilité de sortir pour faire de l’activité physique individuelle de 18h à 10h.

Aussi les sorties récréatives d’une heure par jour pour les enfants accompagnés de leurs parents et la permission de prier dans les temples religieux à capacité limitée.

PROGRAMMES DE DÉTECTION DES VIRUS

L’une des stratégies du gouvernement, en plus d’avancer dans les essais de traitements médicaux tels que le sérum hyperinmnune d’origine équine, le don de plasma de patients récupérés et la participation à divers projets de vaccination, consiste à détecter autant de personnes infectées que possible.

Le plan Detect est le principal programme du pays pour détecter le «porte à porte» chez eux, avec des groupes de volontaires, des personnes présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 et leurs contacts étroits, et ils sont transférés dans un camion à proximité pour faire le tamponné.

Ceux qui sont testés positifs doivent être isolés, chez eux ou «quelque part en dehors du quartier au cas où les conditions d’isolement à domicile ne seraient pas réunies», a expliqué Arnaldo Medina, secrétaire à la qualité sanitaire du gouvernement argentin, à Efe. .

Cette opération, qui a eu lieu ce lundi dans un quartier populaire de Villa Fiorito, dans la ville de Lomas de Zamora à Buenos Aires, vise également à rechercher d’autres situations dans des familles vulnérables, telles que des maladies chroniques sans surveillance ou des problèmes de violence domestique.

« La première chose que nous faisons est de sonner la cloche, de nous présenter, et il s’agit de savoir s’il y a une population à risque. (…) S’il y a des symptômes liés au COVID, ce que nous faisons, c’est le communiquer au personnel de santé », explique Horacio Cairone, membre de l’Union du personnel civil de la nation.

Lomas de Zamora est l’une des municipalités de la banlieue de Buenos Aires, une ceinture de villes qui englobe non seulement une forte densité de population, mais également des chiffres élevés de problèmes d’inégalité, de pauvreté et d’insécurité.

« Au cours de ces 60 derniers jours, où la circulation des personnes a commencé à se développer, il y a eu un plus grand nombre de crimes », reconnaît Efe Martín Insaurralde, maire municipal, qui remarque que c’était déjà un problème avant la pandémie en raison de la crise économique. .

Rodrigo García