L’athlétisme a de nouveau vibré malgré cette saison inhabituelle, et il l’a fait à la première date de la Diamond League, le Herculis EBS de Monaco, au stade Louis II de Monaco, où Joshua Cheptegei il a établi le record du monde au 5 000 mètres et les représentants espagnols, menés par Orlando Ortega, ont réalisé une belle performance.

Ortega il a remporté le 110 mètres haies, après avoir fermé le chronomètre avec un temps de 13,11, le meilleur record du monde de la saison.

Dans ce qui a été sa première course de 110 mètres haies de la saison, comme d’habitude, Ortega n’a pas déçu et a remporté un test dans lequel le champion du monde, l’Américain, était également présent. Grant Holloway, qui ne pouvait être que quatrième avec 13,19.

Après les Espagnols, les Britanniques ont terminé deuxième Andrew Pozzi, avec 13,14, et troisième les Français Wilhem Belocian, avec 13.18.

Record dans 5000

Dans les 5000 mètres, l’Ougandais Joshua Cheptegei a donné un spectacle inattendu pour beaucoup dans les 5000 mètres. Battre le record du monde Qu’est-ce que l’Éthiopien avait Kenissa Bekele, avec 12: 37,35, depuis mai 2004. L’Ougandais a fait 12: 35,36.

Et espagnol Ouassim Oumazi il s’est joint au groupe et a terminé cinquième, avec son record personnel de 13: 13,14, 18 secondes derrière sa marque précédente.

Dans les 3000 obstacles, Fernando Carro Il avait promis un spectacle et livré. Il a terminé quatrième, avec un temps de 8:13:45. La victoire est allée à Soufiane El Bakkali, avec 8: 08.04, et Dani arce a terminé septième, avec 8: 19,40, record personnel.

Un spectaculaire 1500

Dans les 1500 mètres, Timothy Cheruiyot était le seul à avoir suivi les lièvres, dans un départ d’essai excessivement fou, et que les frères Ingebrigtsen Ils en ont profité pour se rapprocher sans jamais s’en remettre. Et c’est que le Kenyan a terminé avec 3: 28,45, le meilleur record du monde, par 3: 28,68 de Jakob Ingebrigtsen, nouveau record de distance européen.

Avec seulement 19 ans, le plus jeune des frères, prend un record continental détenu par les Britanniques Mo farah, avec 3: 28,81.

Ce grand 1500 était également une très bonne nouvelle pour l’athlétisme espagnol, grâce à un Jésus gomez qu’il n’a pas plissé et qu’il a terminé sixième avec 3: 33,07, ce qui signifie pulvériser sa meilleure note jusqu’à présent, 3: 36,40, à plus de trois secondes.

Guerrier, lièvre de luxe

Vous pouvez rarement voir un lièvre de la qualité de Esther Guerrero, le milieu de terrain espagnol qui a débuté la saison en grande forme, était en charge du lancement du 5000 mètres.

La Catalane, après avoir battu la meilleure marque nationale au 2000 mètres et sa meilleure marque au 800 en Suède, a donné les rythmes qui lui étaient demandés à 1:09 du tour, encore moins. Le Catalan a enduré jusqu’à 1500 mètres, dans une course dans laquelle le Kenyan a gagné Hellen Obiri devant l’Éthiopien Letesenbet Gidey, après le retrait des Néerlandais Siffan Hassan. Les 14: 22.12 du vainqueur sont également la meilleure marque de l’année mondiale et le record du meeting de Monaco.

En outre, dans le 800 masculin, il y avait aussi le meilleur record du monde de l’année, par l’Américain Donovan Brazier, avec 1: 43,15.

Exposition Warholm

Dans les 400 mètres haies, une nouvelle exposition de Karsten Warholm. Le Norvégien a une fois de plus démontré sa supériorité sur le reste des athlètes. Il a marqué 47,10, le meilleur record du monde et aussi de la rencontre, et très proche de son record personnel, qui est de 46,92.

Au 100 mètres féminin, la victoire est revenue aux Suisses Ajla Del Ponte, qui a surpris les favoris, qui ont gagné avec un temps de 11,16.

Qui n’a pas participé à cette rencontre sportive est le pair français Valentin Lavillenie, frère du leader mondial du saut à la perche Renaud Lavillenie, parce que vous avez été testé positif au COVID-19.

