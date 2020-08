Le Brésil a confirmé 1262 nouveaux décès et 60091 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 105463, alors que le pays se prépare à rouvrir sa principale attraction touristique, le Christ Rédempteur, ce samedi. a rapporté ce jeudi le ministère de la Santé.

Selon le dernier bulletin épidémiologique publié par le portefeuille, les cas s’élèvent désormais à 3 224 876 et confirment la propagation encore accélérée de la pandémie au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde et qui a dépassé la barre des 100 000 morts la semaine dernière. fait qu’il ne partage qu’avec les États-Unis.

Ils soulignent également que l’urgence du COVID-19 ne montre toujours pas de signes de trêve chez le géant sud-américain, puisque les décès sont restés au-dessus de mille par jour depuis fin mai et les infections continuent de progresser.

Le ministère de la Santé a également signalé que 2 356 640 personnes étaient déjà guéries de la maladie, soit 73% du total des personnes infectées, tandis que 762 773 autres patients sont toujours sous surveillance médicale.

NE PAS JETER L’UTILISATION DU VACCIN RUSSE

Lors d’une séance publique au Congrès brésilien, le ministre de la Santé par intérim, Eduardo Pazuello, n’a pas exclu ce jeudi l’utilisation du vaccin russe pour le traitement du COVID-19, mais a estimé que les informations disponibles sur l’antigène sont toujours « plates ». « .

La déclaration du ministre intervient un jour après que l’État du Paraná, dans le sud du pays, a signé un accord avec le gouvernement russe pour faire progresser les tests du vaccin potentiel baptisé « Spoutnik V », bien que les autorités régionales aient admis qu’elles n’y avaient pas encore eu accès. aux données sur l’efficacité et la sécurité du médicament.

Pazuello a expliqué qu’il avait tenu une réunion ce jeudi avec le gouverneur du Paraná, Ratinho Junior, et des représentants de l’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa) et, après la réunion, il a estimé que la négociation était « très naissante ».

« Les positions sont encore très plates, nous n’avons pas de profondeur dans les réponses. Nous n’avons pas le suivi des chiffres », a déclaré le ministre.

Il a ajouté que la « meilleure option », pour l’instant, reste le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford, qui est en phase 3 de test et pourrait être disponible d’ici le premier semestre 2021.

« Ce (vaccin) est le plus prometteur, mais nous n’arrêtons pas d’être attentifs à tous les autres », a-t-il souligné.

RIO DE JANEIRO SE PRÉPARE À RÉOUVRIR LES POINTS TOURISTIQUES

Malgré l’expansion rapide du coronavirus, le Brésil poursuit son processus de désescalade accélérée, qui a commencé début juin, et a rouvert divers secteurs économiques.

Ce week-end, la ville de Rio de Janeiro franchira une nouvelle étape dans ce processus et, par conséquent, ce jeudi a intensifié une série de mesures de protection en vue de la réouverture de certains de ses sites touristiques les plus emblématiques, comme le Christ Rédempteur.

Le Cristo del Corcovado, ainsi que le Cerro de Pan de Azúcar, l’aquarium et la roue géante rouvriront leurs portes après plus de cinq mois d’inactivité et au milieu d’un protocole sanitaire rigoureux pour garantir la sécurité des visiteurs.

Dans le cadre des préparatifs de la réouverture, l’emblématique Christ a subi ce jeudi une désinfection en profondeur, qui a été réalisée par des dizaines de militaires.

Pour le processus de désinfection des installations, une substance à base de chlore a été utilisée et, plus tard, les travailleurs des locaux ont reçu une formation pour maintenir le nettoyage approprié du plus grand symbole international de la merveilleuse ville.

Outre le Christ Rédempteur, toutes les autres attractions touristiques qui seront rouvertes ce samedi sont passées par la procédure de stérilisation et doivent fonctionner sous des mesures de protection strictes, telles que l’utilisation obligatoire de masques, la distanciation sociale et l’offre de gel alcoolisé.