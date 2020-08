La société organisatrice Madison et la Fédération royale espagnole de volleyball a décidé remettre à plus tard Le circuit Visite de Madison Beach Volley jusqu’en 2021 en raison de l’évolution des dernières semaines de la pandémie et de «l’incertitude, sociale et sanitaire, que le COVID-19 dessine pour les mois à venir».

Dans un communiqué, les organisateurs précisent que tous les tests de ce circuit de beach-volley sont suspendus, y compris le championnat espagnol de Fuengirola.

« Dans un scénario instable et contraignant pour lutter contre l’expansion du coronavirus, la célébration du circuit devient totalement irréalisable », soulignent-ils.

Soutien de tous

Par ailleurs, Madison apprécie « le soutien des villes qui ont parié cette année pour accueillir un test du MBVT 2020, ainsi que les sponsors, qui ont toujours maintenu leur engagement envers le circuit, et les joueurs pour leur collaboration, leur soutien et leur volonté de contribuer leur rôle à la croissance du circuit. «

Enfin, ils soulignent qu’avec l’édition 2020 reportée, Madison et la RFEVB « ont déjà mis le Pierre de fondation pour le Madison Beach Volley Tour 2021 et ils travaillent avec détermination pour que le circuit revienne avec plus de force, si possible, l’été prochain, avec l’objectif ferme de mettre point et suivi à une croissance exponentielle qui a enregistré le projet ces dernières années «

