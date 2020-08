Le gouvernement a appelé ce mercredi à appliquer « avec la plus grande rigueur » les mesures de prévention supplémentaires convenues avec les communautés pour contrôler l’avancée du coronavirus, comme la fermeture de la vie nocturne ou l’interdiction de fumer dans la rue à moins de deux mètres d’une autre personne.

Il l’a fait après avoir analysé l’évolution de la pandémie lors d’une nouvelle réunion de suivi sur la situation du COVID-19 que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a tenue avec le ministre de la Santé, Salvador Illa, et le directeur du centre de coordination. Alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón.

De l’exécutif, qui suit «à tout moment avec une attention particulière» le développement de la pandémie, ils estiment que les mesures «les plus efficaces» sont en cours d’adoption pour contrôler la transmission du coronavirus en coordination avec les communautés.

Et ils prennent à leur tour les décisions «appropriées» avec ce même objectif, comme l’isolement des personnes infectées et leurs contacts étroits ou la détention partielle si nécessaire.

Mais il est « absolument indispensable d’appliquer rigoureusement » les onze actions coordonnées convenues vendredi dernier lors de la réunion extraordinaire du Conseil interterritorial du système national de santé vendredi dernier.

Parmi ces onze actions, auxquelles se sont ajoutées trois recommandations et un rappel et que peu à peu les autonomies se mettent en place sur leurs territoires, figurent la fermeture des discothèques et autres boîtes de nuit, l’interdiction de fumer à l’extérieur quand ce n’est pas possible. maintenir la distance de sécurité ou la limite des heures des bars et restaurants jusqu’à 1 heure du matin.

En outre, selon le Gouvernement, le plan d’intervention rapide convenu avec les communautés à la mi-juillet >, mais rappelle qu’il est également important de > les mesures générales de prévention déjà. connu, comme l’hygiène des mains, le maintien de la distance sociale et le port de masques.

Au cours de la réunion, l’effort de détection précoce et de suivi des cas restreints réalisé par les autorités sanitaires régionales a été valorisé, ce qui « conduit à une identification et un contrôle rapides de nouvelles flambées ».

En cela, l’augmentation des tests de diagnostic réalisés ces sept derniers jours joue un rôle clé, qui dépasse déjà les 50 000 CRP par jour, qui totalisent déjà plus de 5,3 millions depuis le début de la pandémie.

Compte tenu de l’ensemble des tests diagnostiques réalisés (PCR + tests sérologiques), le chiffre s’élève à 8 millions.

Cette recherche «proactive» d’infections est ce qui donne comme résultat, dit Moncloa, que le pourcentage de cas positifs détectés est bien plus élevé qu’il y a quelques mois, comme en témoigne le fait que le nombre de patients asymptomatiques dépasse 50% à travers le pays.