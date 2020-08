Le gouvernement estime que l’application mobile d’alerte de contagion de coronavirus, le Radar COVID, dont le programme pilote a été réalisé sur l’île canarienne de La Gomera entre le 29 juin et le 31 juillet, pourrait être prête à être lancée à niveau national à partir du 15 septembre prochain.

La secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle, Carme Artigas, l’a assuré lors d’une conférence de presse télématique ce lundi au cours de laquelle elle a présenté le bilan du programme pilote de l’application, qu’elle a qualifié de « très satisfaisant », puisqu’elle a a réussi à doubler les données des trackers manuels, une donnée que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a avancée vendredi dernier.

Plus précisément, il a détecté une moyenne de 6,4 contacts étroits pour chaque positif, lorsque la capacité des trackers manuels aux îles Canaries est d’environ 3.

Outre son efficacité, le test a également dépassé l’objectif des téléchargements, puisqu’il était prévu que 3000 (des 22000 habitants de La Gomera) seraient les personnes qui l’ont installé sur leurs téléphones portables pour participer à ce projet de localisation de contacts étroits. d’infections simulées et il y en a eu plus de 3 200.

Le test a commencé le 29 juin et a duré jusqu’au 31 juillet, période au cours de laquelle quatre vagues de germes fictifs de COVID-19 ont été simulées sur les îles Canaries.

Bien que cela ne fonctionne que sur cette île, plus de 60 000 personnes l’ont téléchargé dans toute l’Espagne.

Il utilise le Bluetooth des mobiles pour avertir ses utilisateurs s’ils se sont trouvés à moins de deux ou trois mètres d’une personne infectée dans les quatorze jours précédant un nouveau diagnostic.

Il n’utilise pas la géolocalisation ni ne collecte de données auprès des utilisateurs, mais attribue plutôt des numéros aléatoires aux téléphones mobiles des citoyens qui l’installent volontairement pour les avertir qu’ils doivent contacter les autorités sanitaires pour avoir été récemment proche d’une personne infectée, qui il n’est jamais identifié.

Pour cette raison, en raison de l’anonymat, Artigas n’a pas précisé si le premier positif qui avait été communiqué ce lundi précisément à La Gomera après des mois sans aucun sur ce territoire, avait téléchargé l’application.

Le test pilote n’a pas cherché à tester l’application tant d’un point de vue technologique, puisqu’elle a déjà été testée, mais plutôt de l’interaction des personnes avec elle, car le processus est volontaire.

Selon les résultats, 61% des cas fictifs de coronavirus l’ont signalé, de plus 78% l’ont fait en moins de 24 heures, comme l’a déclaré Artigas, qui a indiqué que 83% de ceux qui ont téléchargé le l’application l’a conservé sur leurs appareils mobiles.

Il a eu des notes élevées parmi les utilisateurs, ce qui lui donne un peu plus de 8 sur dix.

Pour le secrétaire d’État, l’application « voit plus que nous », « est plus rapide » et « plus anonyme », donc le bilan « ne peut pas être plus positif », puisque dans les trois phases que le projet a duré a démontré sa «fiabilité et sa précision».

Les communautés autonomes ont manifesté leur intérêt pour le lancement de l’application; en fait, ce jour-là, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, Fernando Simón, les rencontre pour aborder la question.

Le processus d’implantation dans les autonomies nécessite un développement, et chacun d’entre eux va devoir définir son circuit interne de fonctionnement.

Et c’est que chaque communauté, comme cela a été fait à La Gomera, devra fournir un code aux participants qui, en le saisissant sur leur mobile, leur permet de notifier les contacts étroits avec lesquels ils ont agi ces derniers jours afin qu’à leur tour contactez l’autorité sanitaire correspondante.

Ils devront également fournir le téléphone pour que les participants puissent contacter l’autorité sanitaire.

L’estimation de l’exécutif est que cette application sera disponible dans tout le pays à partir du 15 septembre, un mois plus tôt que prévu, selon Artigas, qui a également avancé qu’à partir du 10 août, certaines communautés, comme les îles Canaries ou les îles Baléares pour leur intérêt touristique, ils peuvent le développer.

L’idée est aussi que vers le 15 août l’application sera disponible en anglais, pour les touristes visitant l’Espagne.

Artigas a nié qu’avec cette application, qui est un outil complémentaire aux trackers manuels, le système de santé sera saturé en raison de l’apparition possible de faux positifs, ce qui ne s’est pas produit dans le projet pilote.