Utiliser, et surtout abuser des réseaux sociaux, peut créer un «jumeau numérique» qui finit par éclipser, voire trahir, les utilisateurs obsédés par la «cote sociale» qu’ils obtiennent sur leurs profils.

Ceci est considéré par certains experts, qui ont averti que « systèmes de notation sociale », en fonction des comportements et habitudes des internautes et des réseaux sociaux, font déjà leur chemin et pourraient devenir décisifs pour postuler à un emploi, souscrire un crédit immobilier ou accéder à un service public .

Ce n’est pas simplement un autre chapitre de la série « Black Mirror », ni des prédictions inspirées du « 1984 » de George Orwell; En Chine, un « système de crédit social » a été mis en place, quoique de manière « expérimentale », qui évalue et classe les citoyens et peut déterminer s’ils peuvent ou non accéder à un prêt, et aux États-Unis, les assureurs peuvent légalement déterminer les Primes issues de l’analyse des données des réseaux sociaux des clients.

La « Empreinte digitale » que les gens laissent sur internet permet, selon les experts, de retracer les profils des utilisateurs et de connaître en détail leur consommation, leurs habitudes sociales, de mobilité, leur idéologie et même leur comportement financier.

L’évaluation sociale a toujours existé

Manuel Herrera, professeur de sociologie et professeur du Master en intervention sociale à l’Université internationale de La Rioja (UNIR), a rappelé que les «systèmes d’évaluation» ont toujours existé, bien que les techniques et les outils aient varié.

«L’élément clé pour nous positionner socialement est l’évaluation que nos pairs font de nous», a déclaré Manuel Herrera à ., et a précisé que le statut et le prestige d’une personne dépend de la perception et des connaissances que les autres ont sur il utilise son temps libre, les lieux qu’il fréquente, le type de consommation qu’il fait ou ses loisirs.

À son avis, les réseaux sociaux sont actuellement l’un des meilleurs outils pour connaître et évaluer les gens, il n’est donc pas surpris que Ils pourraient être utilisés pour déterminer si une personne peut accéder à un certain service ou produit.

Des sources de la société Kaspersky, spécialisée dans la cybersécurité, ont rappelé que des algorithmes automatisés capables d’analyser le comportement des utilisateurs étaient initialement intégrés et utilisés par les institutions financières et de commerce électronique, et ont averti que le «jumeau numérique» qui Les utilisateurs du réseau pourraient être utilisés pour évaluer la capacité d’une personne à rembourser un prêt ou pour décider si elle est apte à un emploi.

Les plateformes numériques hébergent des données sur les préférences individuelles des utilisateurs, sur le comportement des consommateurs ou sur leurs expressions et opinions personnelles, cette société a observé et a souligné que la compilation de toutes ces données historiques peut être utilisée pour dessiner le profil d’une personne, mais aussi pour mesurer sa fiabilité ou prédire les comportements futurs.

C’est la possibilité d’avoir ces «jumeaux numériques» qui a conduit à l’apparition de «systèmes de notation sociale» («score de crédit social»), selon cette entreprise qui a réalisé une étude – auprès de 10 000 consommateurs sur 21 les pays-.

Le rapport souligne que la majorité des utilisateurs acceptent et approuvent ces «qualifications sociales» et considèrent qu’il est juste et correct de limiter l’accès à certains services ou ressources en fonction du comportement des personnes.

Les réseaux sociaux, reflet des inégalités

Dans certaines séries de fiction, les gens se notent en fonction de leurs interactions, de leurs photographies ou de leurs expressions, et les protagonistes sont obsédés par l’atteinte d’une certaine «cote sociale» qui leur permettrait d’accéder à un monde dont ils rêvent, mais les experts sont d’accord en ce que ce monde dystopique n’est plus si éloigné de la réalité et que ce «score» peut devenir décisif dans des aspects vitaux d’une personne.

Mais ces systèmes de notation sociale sont-ils justes, sûrs et impartiaux? Les experts de la société ont constaté qu’ils reposaient sur des algorithmes automatisés pouvant utiliser des données inexactes ou incorrectes et que tous les systèmes et réseaux pouvaient être «attaqués» et manipulés par des tiers.

Et donc ils soulignent l’importance d’être extrêmement prudent avec les informations publiées sur les réseaux, de prendre une protection extrême de tous les comptes et de protéger la vie privée et l’intimité pour éviter, par exemple, une banque de refuser un prêt à un utilisateur parce que son «jumeau numérique» a révélé qu’il cherchait un emploi.

« En utilisant les réseaux, en naviguant sur Internet, nous reflétons qui nous sommes; nous reflétons notre personnalité », a observé Manuel Herrera, convaincu que la plupart des utilisateurs pensent naviguer de manière anonyme et ne sont pas au courant du «sentier» qui part et la possibilité pour les organisations, entreprises ou États d’explorer cette empreinte.

Le sociologue a assuré que les réseaux «ne sont pas égalitaires» et reflètent également des inégalités, et a observé que tout le monde n’a pas accès à Internet et aux réseaux, pas plus que ceux qui l’utilisent de la même manière.

Les classes moyennes et supérieures utilisent les réseaux « pour se promouvoir; pour faire connaître leur bien-être et leur culture » et les classes inférieures les utilisent pour se divertir, a expliqué Manuel Herrera, et a souligné que le concept de « reconnaissance sociale » qui vise légitimement Tout le monde peut être remplacé par la «notation sociale» sur les réseaux.

« Les réseaux deviennent l’outil avec lequel nous nous positionnons socialement face aux organisations, institutions ou entreprises », selon Manuel Herrera, qui a également observé que les algorithmes automatisés offrent, avec tous les avantages et inconvénients que cela présente, « une touche d’objectivité ».