La Semi-marathon Azkoitia-Azpeitia absolument n’aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire, exacerbée ces dernières semaines au Pays Basque.

L’organisation de cet événement sportif, qui préparait cette année la 27e édition, a déjà changé ses dates initiales pour le reporter au 19 septembre, en prévision que le COVID-19 se serait calmé et qu’il pourrait se dérouler sans problème.

Mais les dernières données ne sont pas du tout bonnes et c’est pourquoi l’organisation a rendu public dans une déclaration que « COVID-19 A ruiné tous ces projets et rêves« à compter dans une édition de plus avec » de grands athlètes de classe mondiale « , en plus de la dispute des championnats provinciaux de la discipline dans les catégories masculines et féminines.

Pour la responsabilité

Dans sa lettre, l’organisation avertit qu ‘ »il est temps de agir de manière responsable« et admettez que » si la « nouvelle normalité » était autrement, les chances de célébration seraient élevées, mais de nos jours les exigences minimales ne sont pas remplies et le semi-marathon n’aura certainement pas lieu en 2020. «

Ainsi, les derniers vainqueurs de cette course promue en son temps par l’athlète international spécialiste du marathon Diego Garcia, décédé en 2001, n’aura pas de remplaçant au plus tôt jusqu’en mars 2021, date habituelle de cette course qui pourrait être modifiée en fonction de l’évolution de la pandémie.

L’édition 2019, la dernière tenue, a été remportée par les Ethiopiens Teshager Yegzaw et Irene Kimais, deux jeunes stars de la course de fond aujourd’hui.

« En raison de conséquences générées par Covid-19 et suivant les recommandations, ainsi que les lignes directrices que nous avons reçues de nos institutions, nous sommes obligés de reporter la 27e édition à septembre», Affirment les organisateurs du test.

