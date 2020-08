Le taux de propagation des nouvelles infections par COVID-19 a grimpé en flèche dans pratiquement tout le pays une semaine avant la fin des vacances d’été, certaines communautés doublant et même triplant les niveaux auxquels elles avaient atteint la fin. confinement dû à l’état d’alarme.

Au cours des quatre derniers jours, les infections ont dépassé le millier chaque jour en Catalogne; La Galice a enregistré près de deux fois plus de nouvelles infections dimanche par rapport à la semaine dernière; et aux Baléares, les cas actifs ont pratiquement triplé en deux semaines, pour atteindre 1 741.

Le nombre d’admissions dans les unités de soins intensifs (USI) a également augmenté, même si pour l’instant la pression sur les soins n’a pas réduit les services; et aussi des décès dus à la pandémie: la Catalogne rapporte ce dimanche 16, l’Andalousie accumule 20 décès la semaine dernière et les Asturies ont enregistré ce dimanche son premier décès par coronavirus en près d’un mois.

L’apparition incessante de nouvelles épidémies dans tout le pays a conduit à la mise en place de mesures d’isolement spécifiques pour des localités spécifiques dans différentes autonomies, comme l’Estrémadure ou Castilla-La Mancha ces derniers jours, auxquelles la Communauté de Madrid a adhéré ce dimanche, qui a fermé l’hôtellerie et appelé à l’incarcération volontaire des habitants de Tielmes.

Le gouvernement madrilène a pris cette décision après avoir communiqué hier soir cinq nouvelles épidémies, dont l’une à l’hôpital Gregorio Marañón de Madrid.

Ces mesures exceptionnelles ont été retrouvées ce dimanche, comme cela s’est produit les jours précédents, avec le blocage d’un juge: le Tribunal de première instance et instruction numéro 5 de Ciudad Real a rejeté plusieurs des mesures adoptées par l’administration sanitaire de Castille-La Manche. pour faire face à la pandémie à Campo de Criptana, comme l’a fait samedi le cas de la ville voisine d’Alcazar de San Juan.

Contrairement à ce qui s’est passé là-bas, en Castille et León, un autre magistrat a ratifié toutes les mesures d’isolement ordonnées par l’Administration autonome de Cantalejo et Carrascal del Río, à Ségovie.

Ce qui suit décrit la situation à laquelle ils arrivent et les principales mesures adoptées dans chacune des autonomies, avec les données de leurs différents services de santé:

ANDALOUSIE

– L’Andalousie a enregistré au cours des dernières 24 heures un total de 593 nouveaux coronavirus positifs et deux décès, selon les données du ministère de la Santé. Accumuler 20 décès depuis le 16 août et maintenir 267 patients admis, dont 36 en unité de soins intensifs (USI).

ARAGON

– Il a notifié 272 cas ce samedi, un chiffre qui a été réduit d’une bonne mesure par rapport aux 699 qu’il a atteint le 7 août, mais qui multiplie les 33 qu’il avait à la clôture de l’état d’alarme le 21 juin.

ASTURIES

Les Asturies ont notifié ce dimanche le premier décès par coronavirus au cours des 26 derniers jours et 26 nouveaux cas de contagion. Elle accumule plus d’un demi-millier d’infectés après la fin de la détention, bien que ce soit la communauté avec la plus faible incidence cumulée de tout le pays, avec une moyenne de 33 cas diagnostiqués pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

BALÉARES

– Selon les données rapportées samedi, les cas actifs de coronavirus ont pratiquement triplé en deux semaines aux Baléares à 1741, le dernier chiffre proposé.

LES ÎLES CANARIES

– Les cas positifs aux îles Canaries ont augmenté de 293 au cours des dernières 24 heures, de sorte que le chiffre total s’élève à 4 853 ce dimanche.

CANTABRIA

– La Cantabrie a enregistré 105 nouveaux positifs -74 samedi et 31 début dimanche-. Il maintient 783 cas actifs et 32 ​​personnes hospitalisées -deux moins les données précédentes-, dont trois en USI. 751 autres restent en quarantaine à domicile.

CASTILLA LA MANCHA

– Castilla-La Mancha, qui a fermé des bordels et interdit la vente nocturne d’alcool à partir de ce week-end, a proposé des mesures spéciales pour arrêter l’expansion du COVID-19 à Fuensalida et La Nava de Ricomalillo, à Tolède et en Azuqueca de Henares et Marchamalo, à Guadalajara.

Le juge a désavoué certaines des mesures ordonnées à Alcázar de San Juan et Campo de Criptana, à Ciudad Real, ainsi que l’extension du caractère obligatoire des masques dans tous les espaces publics.

CASTILLE ET LEON

– La Junta de Castilla y León a confirmé ce dimanche une épidémie dans la commune de Valladolid de Torrelobatón. Samedi, le ministère de la Santé a ordonné l’isolement de Cantalejo et Carrascal del Río (Ségovie) en raison de la pandémie, une mesure qui a été ratifiée par un juge pour les 14 prochains jours.

La résidence Cardenal Marcelo, à Valladolid, compte deux habitants infectés et treize isolés, plus quatre travailleurs en quarantaine.

CATALOGNE

– L’année scolaire en Catalogne commence dans trois semaines et, au cours des quatre derniers jours, les infections ont dépassé le millier chaque jour, alors que le risque de contagion continue d’augmenter légèrement, le président Quim Torra a donc annoncé qu’en les « prochaines heures » demanderont « encore un effort ».

Seize personnes sont décédées au cours des dernières heures à cause du COVID-19 dans la communauté, où 1168 infections ont été signalées ce dimanche seulement. Ce lundi, des tests PCR de masse seront réactivés dans certains quartiers dans le but de détecter des cas de personnes asymptomatiques. La Generalitat a adopté des mesures spéciales à Reus en raison de l’augmentation des cas.

ESTREMADURA

– L’Estrémadure a dépassé la centaine de nouvelles infections ce dimanche (102) et a déclaré deux nouveaux foyers, à Pizarro et Fuente del Maestre, ce qui porte à 42 ceux existants. Pour la première fois au cours des trois derniers jours, aucun défunt n’a été enregistré. Il y a 31 personnes admises dans les hôpitaux, trois de plus que la veille, et quatre d’entre elles sont hospitalisées.

En outre, cette région compte quatre centres de population en phase 2 de désescalade, dont trois sont isolés socialement: La Barquilla et Alcántara, dans la province de Cáceres; et Villarta de los Montes et La Morera, à Badajoz.

GALICIE

– Après avoir notifié 158 nouveaux cas ce dimanche, la Galice compte 2 306 cas, un millier de cas de plus en une seule semaine, puisque dimanche 16 août, 1 282 ont été enregistrés. Hier, l’administration a annoncé le décès d’un troisième résident de la maison de retraite O Incio gérée par la Xunta.

MADRID

– La Communauté de Madrid a notifié samedi soir cinq nouvelles foyers, dont l’un à l’hôpital Gregorio Marañón.

La Direction générale de la santé publique de la Communauté de Madrid a ordonné la fermeture des établissements hôteliers et de restauration et la suspension des activités de loisirs collectifs, des événements et des marchés dans la ville de Tielmes, qui a une incidence cumulée de 339 au cours des 14 derniers jours. Il a recommandé la détention volontaire de ses voisins.

MURCIE

– La Région de Murcie a notifié 259 nouvelles infections à coronavirus ce dimanche. À Murcie, 1 935 personnes infectées restent isolées à domicile et 120 sont admises dans des hôpitaux, dont quatre hier. Il a 18 patients en soins intensifs, dont deux admis hier.

PAYS BASQUE

– Le Pays Basque a dénombré dans les dernières heures 661 autres cas positifs pour COVID-19, le troisième chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie après celui enregistré jeudi dernier (724) et le 25 mars (723) en pleine période accouchement. Il y a 35 nouvelles admissions à l’hôpital, deux de plus que la veille; et 21 patients restent dans l’ucis, 2 de moins.

LA RIOJA

– Les événements sociaux et les rassemblements familiaux organisés dans la municipalité de Rioja d’Alfaro après la suspension de ses fêtes patronales ont provoqué jusqu’à neuf infections et plus d’une centaine de personnes confinées chez elles pour avoir été en contact direct avec des cas positifs.

Actuellement à La Rioja, il y a 601 cas actifs de COVID-19 et un total de 2491 personnes confinées à leur domicile, avec 17 flambées actives et 30 personnes hospitalisées (28 dans le service et deux dans l’USI).

COMMUNAUTÉ VALENCIENNE

– Du 1er au 22 août, 270 foyers de COVID-19 ont été enregistrés avec un total de 1274 infectés, bien au-dessus des 61 foyers et 681 cas enregistrés depuis le premier foyer après l’état d’alarme, le 24 juin, jusqu’au 31 juillet.