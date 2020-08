Querétaro, 10 août 2020. – La numérisation de l’industrie manufacturière est une réalité et Sandvik Coromant est un pionnier et un leader dans l’offre de solutions qui permettent de gagner du temps, de réduire les déchets et d’atteindre une plus grande rentabilité.

La programmation intelligente de solutions telles que CoroPlus® ToolPath apporte de grands avantages et opportunités à l’industrie, notamment:

25% d’économie de temps de fabrication, réduisant considérablement les temps de conception et de planification, de réglage et d’usinage.

Sélection automatique de la vitesse et de l’avance appropriées, aidant les opérateurs, en particulier les plus jeunes, à se familiariser avec certains processus de manière beaucoup plus efficace.

Génération de programmes de commande numérique pour des rainures de joint scellé de haute qualité, le tournage dans tous les sens et le fraisage d’engrenages et de cannelures.

Récemment, le logiciel CoroPlus® ToolPath a été utilisé au Mexique, obtenant une expérience vraiment satisfaisante dans la voix de l’utilisateur. «Nous sommes très satisfaits de savoir que CoroPlus® ToolPath profite à nos clients et garantit des processus beaucoup plus efficaces, plus rapides et plus sûrs», a déclaré Osvaldo Pérez, spécialiste produit chez Sandvik Coromant Mexico.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.sandvik.coromant.com/es-es/products/coroplus-toolpath/

