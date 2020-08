LONDRES – Le 5 mai, le Royaume-Uni est devenu le pays ayant le plus grand nombre de décès de coronavirus en Europe – selon les chiffres officiels, près de 42000 Britanniques sont morts à ce jour à cause de cette maladie.

Début mars, la situation était assez différente.

Le virus se propageait déjà à travers l’Europe, l’Allemagne, la France et l’Espagne dépassant 1000 cas au total. Le pays le plus touché a été l’Italie: il a été le premier pays occidental à entrer dans un verrouillage complet, signalant 366 décès liés au coronavirus et 7380 cas au total.

À l’époque, la situation au Royaume-Uni n’était pas si inquiétante avec seulement deux décès et 352 cas confirmés. Mais tout le monde savait que le virus finirait par entrer au Royaume-Uni. Néanmoins, le gouvernement dirigé par Boris Johnson a attendu le 23 mars pour fermer tous les magasins non essentiels, tandis que le nombre de cas et de décès était devenu de façon inquiétante plus proche de ceux signalés en Italie.

«Vous voulez une certaine immunité dans la population»

En fait, le n ° 10 a d’abord décidé de «retarder» la propagation du virus et de rechercher l’immunité collective.

Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique principal du gouvernement, a déclaré le 12 mars: «Il n’est pas possible d’empêcher tout le monde de l’obtenir et ce n’est pas non plus souhaitable car vous voulez une certaine immunité de la population».

L’objectif du gouvernement à l’époque était d’éviter que le NHS ne devienne submergé, car Downing Street pensait que les infections doublaient tous les quatre à six jours. Cependant, une étude publiée plus tard par l’Imperial College de Londres et l’Université d’Oxford a estimé que le doublement du taux d’infection se produisait en seulement trois jours. Les plans du gouvernement étaient donc fondés sur des chiffres très erronés.

À la mi-mars, alors que la plupart des pays européens avaient déjà freiné la vie publique, les wagons de métro à Londres étaient encore bondés de monde, il n’y avait aucun signe de distanciation sociale et c’était essentiellement le statu quo.

Les rapports de deux commissions parlementaires ont révélé que le gouvernement britannique avait commis des erreurs majeures dans la gestion de la propagation du virus.

Le Comité des comptes publics a rapporté qu’environ 25 000 patients ont été transférés dans des maisons de soins en Angleterre entre la mi-mars et la mi-avril pour libérer des lits d’hôpital sans tests CoViD-19. Les députés ont décrit cela comme «une terrible erreur».

La commission restreinte des affaires intérieures a également conclu que le n ° 10 n’avait pas «reconnu assez tôt» le risque d’importer le virus depuis l’Europe continentale. Bien que tous les passagers arrivant de la province du Hubei, de certaines régions de Corée du Sud, d’Iran et d’Italie aient été initialement invités à s’auto-isoler, ces directives ont été «inexplicablement» retirées entre le 13 et le 23 mars.

Les députés ont conclu que des milliers de nouvelles infections avaient été introduites d’Europe au cours de cette période. Ils ont ajouté: «Le fait de ne pas avoir correctement pris en compte la possibilité d’imposer des exigences plus strictes à ceux qui arrivent – comme l’auto-isolement obligatoire, un dépistage accru, des tests ciblés ou une mise en quarantaine exécutoire – était une grave erreur».

Seulement 273 des 18,1 millions de personnes qui sont entrées au Royaume-Uni par voie aérienne au cours des trois mois précédant le verrouillage ont été mises en quarantaine.

« Il n’est pas possible d’empêcher tout le monde de l’obtenir et ce n’est pas non plus souhaitable parce que vous voulez une certaine immunité au sein de la population » Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, déclare que l’objectif principal est de protéger les personnes vulnérables et âgées contre le coronavirushttps: //t.co/uwJOIBtUWY pic.twitter.com/jQNw2g1HYN – BBC News (Royaume-Uni) (@BBCNews) 12 mars 2020

Non seulement le gouvernement a poursuivi une mauvaise stratégie – au début, le premier ministre a également sous-estimé la question. Comme l’a révélé le Times (paywall), M. Johnson est parti en vacances de 12 jours pendant la pause de mi-mandat du 13 février. Il a ensuite manqué cinq réunions Cobra consécutives alors qu’il «avait trouvé le temps». […] pour participer à un rituel des yeux de dragon du nouvel an lunaire dans le cadre de la réception de Downing Street pour la communauté chinoise ». La première réunion d’urgence sur le coronavirus à laquelle le Premier ministre a participé a eu lieu le 2 mars.

Dans le même temps, le gouvernement était également occupé à élaborer des plans post-Brexit, le pays venant de quitter l’UE.

Lorsque Boris Johnson a finalement annoncé que le Royaume-Uni allait être verrouillé – le 23 mars – il était certes trop tard, car le virus s’était déjà propagé à travers le pays. Les hôpitaux de Londres ont été rapidement submergés, tandis que le NHS a connu la même situation que l’Italie avait traversée quelques jours plus tôt.

Au cours des semaines suivantes, le virus s’est ensuite déplacé de Londres vers le nord de l’Angleterre, affectant en particulier les régions du Grand Manchester et de Leicester.

EPI nulle part pour être vu

Même lorsqu’un lock-out au Royaume-Uni a été annoncé, le gouvernement a décidé de suivre une voie très différente de celle choisie par l’Italie deux semaines plus tôt, même si les deux pays se trouvaient dans une situation similaire.

Au Royaume-Uni, tous les magasins non essentiels ont été fermés et les gens ont été invités à travailler à domicile. Cependant, le couvre-visage n’a été rendu obligatoire dans les transports en commun qu’en juin et jusqu’à fin juillet dans les espaces clos. Le chancelier a été vu en train de servir des tables dans un restaurant – lors d’un coup de presse – sans porter d’EPI aussi tard que le 8 juillet.

Renforcer la distanciation sociale ou empêcher les gens de se rassembler dans les parcs est devenu presque impossible, car les activités de plein air telles que les courses et les promenades étaient toujours autorisées et les cafés à emporter dans les zones résidentielles restaient ouverts.

La situation s’est encore aggravée lorsque, début mai, le numéro 10 a laissé entendre que le verrouillage pourrait être desserré le lendemain du week-end férié de mai, lorsqu’une vague de chaleur commençait à frapper le Royaume-Uni. Cela aurait pu donner l’impression que l’urgence était terminée.

Le Premier ministre a également expliqué que cet examen de verrouillage serait annoncé dimanche soir afin de disposer des données les plus récentes. Malheureusement, on savait que les chiffres du week-end à l’époque n’étaient pas fiables. En fait, comme un plus petit nombre de personnes travaillent dans les hôpitaux et les laboratoires le week-end, il y a moins de personnes testées et moins de décès traités.

Finalement, lorsque Johnson s’est adressé au pays, il a révélé que très peu de changements seraient apportés aux restrictions déjà en place.

En plus de la mauvaise gestion de la crise par Johnson, une étude récente de l’University College London a également révélé une baisse significative de la confiance du public dans le gouvernement après le scandale des voyages de Dominic Cummings à Durham et dans les environs en mai. Le rapport indique également que la volonté de respecter les directives de verrouillage a chuté en Angleterre. En fait, bien que le conseiller en chef du Premier ministre ait enfreint les règles de verrouillage, il n’a jamais été sanctionné.

Au contraire, le gouvernement italien a géré la pandémie différemment.

En Italie, le port des EPI est devenu obligatoire depuis le tout début du verrouillage début mars, tant à l’intérieur que dans les transports en commun; les gens étaient autorisés à quitter leur domicile une fois par jour uniquement pour faire leurs courses ou pour aller travailler – si nécessaire. Les gens devaient porter un formulaire d’auto-déclaration justifiant leurs mouvements. La police avait également le pouvoir d’imposer la distanciation sociale et d’arrêter les gens dans la rue.

En comparant la tendance des dix premières semaines de verrouillage en Italie (9 mars – 17 mai) et au Royaume-Uni (24 mars – 1er juin), il est clair qu’au début, les deux pays avaient un nombre similaire de de nouveaux cas quotidiens. Ce nombre a atteint le sommet après trois semaines de verrouillage au Royaume-Uni et en Italie respectivement.

Cependant, alors que les chiffres de l’Italie ont diminué après trois semaines de verrouillage – on pourrait le suggérer en raison des restrictions – au Royaume-Uni, cela ne s’est pas produit. En fait, il a fallu un mois supplémentaire pour que le nombre de nouveaux cas par jour diminue.

Un plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens contribue à des décès plus directs et indirects en raison du manque de ventilateurs ou de lits dans les unités de soins intensifs.

Le CoViD-19 en Angleterre a frappé en particulier les communautés BAME et les zones les plus défavorisées, selon les chiffres officiels.

Cependant, la meilleure mesure de l’impact du coronavirus sur un pays est la surmortalité: des données récentes montrent que l’Angleterre avait le niveaux les plus élevés de décès excessifs en Europe au premier semestre 2020. Cela signifie que le nombre officiel de décès liés au CoViD-19 devrait être revu à la hausse.

Edwin Morgan, de l’ONS, a déclaré: «Alors qu’aucun des quatre pays du Royaume-Uni n’avait un niveau de mortalité maximal aussi élevé que l’Espagne ou les régions locales les plus touchées d’Espagne et d’Italie, la surmortalité était géographiquement répandue dans tout le Royaume-Uni pendant la pandémie. , alors qu’il était plus localisé géographiquement dans la plupart des pays d’Europe occidentale. »

Il a également ajouté: «Combiné avec la« queue »descendante relativement lente de la pandémie au Royaume-Uni, cela signifiait qu’à la fin du mois de mai, l’Angleterre avait enregistré la surmortalité relative globale la plus élevée de tous les pays européens comparés».

Ce n’est pas un exercice

Des milliers de vies auraient pu être épargnées si le gouvernement britannique n’avait pas gaspillé des semaines à adopter une approche d’immunité collective, même s’il était clair que cela entraînerait des millions d’infections.

Si le n ° 10 avait suivi l’exemple de l’Italie avant et pendant le lock-out, en imposant des règles plus strictes et en ne sapant pas les réglementations déjà en place, le pays pourrait être dans une meilleure situation maintenant.

Par exemple, le Premier ministre a décidé de ne pas sanctionner son conseiller en chef lorsqu’il a été révélé qu’il avait rompu le verrouillage. M. Johnson a également brièvement laissé les gens croire que les restrictions prenaient fin en mai.

Une simulation de l’impact d’une épidémie de grippe au Royaume-Uni a été réalisée en 2016.

«L’exercice Cygnus» a montré que le pays manquait d’EPI, de ventilateurs médicaux et de lits de soins intensifs. Une planification plus approfondie était également nécessaire pour comprendre comment améliorer la capacité du système de soins sociaux afin de libérer les lits d’hôpital en transférant les patients dans des maisons de soins.

«La préparation et la réponse du Royaume-Uni, en termes de plans, de politiques et de capacités, ne sont actuellement pas suffisantes pour faire face aux exigences extrêmes d’une pandémie grave qui aura un impact à l’échelle nationale dans tous les secteurs», conclut le rapport.

Le retard et l’hésitation manifestés par Downing Street ont joué un rôle crucial dans le fait que le Royaume-Uni est devenu le pays européen le plus touché – sans parler du fait que le gouvernement n’a pas déployé sa propre application de recherche de contacts et n’a pas souligné l’importance du port couvertures du visage jusqu’à l’été.

Cependant, l’impact du coronavirus sur le Royaume-Uni a également été causé par des problèmes de longue date, tels qu’une décennie de sous-financement et des coupes dans le NHS par les conservateurs.