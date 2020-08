Perdre du poids n’est pas difficile. Le plus délicat est de savoir comment. Le fait est qu’il n’y a pas de formule magique. Ceci est influencé par plusieurs facteurs: de la génétique à la quantité d’exercice physique effectuée chaque jour, y compris, bien sûr, la nourriture. C’est précisément la nourriture sur laquelle nous allons essayer de nous concentrer aujourd’hui, avec une série de conseils qui peuvent aider à éliminer le cholestérol de votre corps et à perdre du poids. Certains disent qu’en suivant ces étapes, vous pouvez perdre jusqu’à 10 kilos en un mois.

Le secret de ce régime n’est pas tant pour les Espagnols. Et il est basé sur le régime méditerranéen, à base de légumes, de fruits, de poisson frais et surtout d’or liquide: l’huile d’olive extra vierge.

Selon une étude reprise par la version américaine du magazine Men’s Health, la consommation de quatre cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge par jour est bénéfique pour le mauvais cholestérol: il élimine le mauvais et augmente également le bien.

Comme le révèle la publication, suivre un régime méditerranéen améliore un processus appelé « transport des réserves de cholestérol », qui aide à éliminer le «mauvais cholestérol» de vos artères et les envoie au foie, qui l’élimine par la suite.

Il contribue également à améliorer le transit général des veines, ce qui contribue également à réduire le risque de problèmes cardiaques.

Selon le rapport, les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi le régime méditerranéen riche en huile d’olive est plus bénéfique que d’autres qui utilisent d’autres produits comme substituts. Tout indique que ce sont des antioxydants qui le composent.

Certaines personnes qui suivent un régime méditerranéen affirment que les bienfaits de ces habitudes de consommation ne sont pas seulement bons pour les artères, mais aussi pour perdre du poids. Ils affirment que cela peut vous aider à perdre jusqu’à dix kilos en un mois.

Aussi, pour essayer de perdre le plus de poids possible, il convient d’assaisonner le régime avec de l’exercice physique. Selon les experts, cela ne signifie pas que vous devez faire des sports de haute intensité tous les jours, mais plutôt essayer de mener une vie aussi active que possible. Une bonne étape pour commencer est de respecter le nombre minimum de pas quotidiens que le L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime à 10000 mesures à prendre quotidiennement pour essayer de mener une vie aussi saine que possible.