Il n’y a personne régime aliments spécifiques ou certains qui aident prévenir la contagion par le covid-19 mais il faut renforcer le système immunitaire contre tout virus contenant de la vitamine D, des antioxydants, des vitamines et des minéraux, car ce régime peut aider à rendre le pronostic d’une personne affectée par un système plus faible moins sérieux.

Les personnes atteintes de comorbidité et un système immunitaire plus faible est plus susceptible d’aggraver votre pronosticPar conséquent, vous devez être préparé avec une bonne alimentation face aux attaques de virus. Telles sont les recommandations de Paula Crespo, présidente du Collège des diététistes-nutritionnistes de Valence. (Le super aliment parfait: vous aide à perdre du poids et prévient les maladies).

Aliments pour renforcer le système immunitaire

La vitamine D qu’ils ont œufs, sardines, saumon, avocat; calcium des produits laitiers; et les aliments riches en antioxydants et minéraux, principalement les fruits et légumes, ils sont parfaits pour renforcer le système immunitaire.

Mais il ne suffit pas de manger ces aliments, il faut aussi le faire de manière variée car chaque antioxydant ou minéral a sa fonction. « C’est inutile si nous mangeons beaucoup d’une chose et négligeons les autres aliments »dit l’expert.

Concernant les fruits et légumes, l’idéal serait de prendre deux portions par jour de légumes, une crue, et trois de fruits.

Perdre du poids contre le coronavirus

Crespo plaide pour que les mesures favorisant la réduction de poids dans la population générale soient placées au même niveau que les mesures d’hygiène et la distanciation sociale.

Les personnes obèses sont des sujets à risque de coronavirus même si elles n’ont pas d’autres pathologiescomme les maladies respiratoires ou le cancer, selon le président du Collège des nutritionnistes, depuis la réduction de poids « est un moyen de prévention pour éviter les complications majeures et réduire la gravité des risques. «

Que manger pour être en bonne santé et ne pas prendre de poids? Avoir des noix naturelles ou grillées à la maison, des boîtes de conserves de légumes ou de poisson (sardines, maquereaux, thon) naturels ou à l’huile d’olive, des légumes surgelés ou conservés constitueraient « un bon fonds de garde-manger » pour revenir passer un autre confinement.

Quant aux fruits, les moins aqueux tels que les bananes, les fraises, les fruits rouges et les kiwis peuvent être congelés et les faire préparer, par exemple Glace maison (nous indiquons ici d’autres glaces saines déjà préparées). La même chose avec la viande et le poisson de base, qui peuvent être congelés pour le moment. (Le soda d’été pour réduire le ventre)

le des légumes Ils font également partie de ce garde-manger fondamental, mais pas les «aliments interdits», qui sont les mêmes qu’il faut éviter «en liberté»: bonbons, pâtisseries, jus de fruits emballés, boissons sucrées et énergisantes et céréales sucrées pour petit-déjeuner. Ce « jamais et moins confiné », prévient le nutritionniste.

Crespo a averti qu’un récent sondage souligne que il y a 23% de surpoids de la population espagnole et 17% d’obésité, des données très élevées reflétant «une pandémie d’obésité», qui est un problème de santé publique dans un pays développé.

Qu’est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup plus de réglementation dans la publicité des produits malsains ou non recommandés et, dans le domaine de l’éducation, insiste-t-il, un sujet d’éducation nutritionnelle dans l’enseignement primaire. Des études réalisées au Japon révèlent que le cours de nutrition dispensé dans les écoles a été efficace pour réduire le poids de la population, qui montre son besoin, a réitéré Crespo. (Deux règles d’or pour perdre du poids sans suivre un régime).