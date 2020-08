Le roi Juan Carlos a décidé de quitter l’Espagne et de s’établir dans un autre pays face aux répercussions publiques de «certains événements passés» dans sa vie privée et de donner à son fils, Felipe VI, la tranquillité et la tranquillité requises par l’exercice de sa les fonctions.

Don Juan Carlos, selon un communiqué de la Maison royale, a transféré cette décision au roi dans une lettre dans laquelle il assure qu’il prend la décision guidée par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions « et à vous », écrit-il. s’adressant à son fils – en tant que roi «

« Je vous informe de ma décision réfléchie de déménager, pour le moment, en dehors de l’Espagne », lit le texte de la lettre sans que Zarzuela explique si l’expression « pour le moment » se réfère à s’il est déjà en dehors de l’Espagne ou aux circonstances courant par rapport à l’enquête dont il fait l’objet.

Il ajoute qu’il est roi d’Espagne depuis près de quarante ans, et pour tous il a toujours voulu le meilleur pour le pays et pour la Couronne.

« Mon héritage et ma propre dignité en tant que personne l’exigent de moi », ajoute Don Juan Carlos dans sa lettre, dans laquelle il souligne qu’il prend la décision avec la même volonté de servir l’Espagne qui a inspiré son règne.

La déclaration de la Zarzuela indique que Felipe VI a transmis à son père «son profond respect et sa gratitude pour sa décision».

«Le roi», dit le texte, «souhaite souligner l’importance historique du règne de son père, en tant qu’héritage et œuvre politique et institutionnelle au service de l’Espagne et de la démocratie, et en même temps il veut réaffirmer les principes et les valeurs sur lesquels il il est fondé, dans le cadre de notre Constitution et du reste du système juridique « .

Après la déclaration de Zarzuela, l’avocat de Don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, en a publié une autre dans laquelle il rapporte que l’ancien chef de l’Etat lui a ordonné de rendre public cela, malgré sa décision de quitter l’Espagne. «Dans tous les cas, restez à la disposition du procureur de la République pour toute procédure ou action jugée appropriée».

Le parquet de la Cour suprême enquête sur l’origine des 65 millions d’euros déposés en Suisse à la fondation Lucum, basée au Panama, pour déterminer s’il s’agissait de commissions versées par l’Arabie saoudite à don Juan Carlos pour la construction de l’AVE à La Mecque.

Une somme d’argent qui a ensuite été transférée sur un compte aux Bahamas au nom de l’examen du roi Corinna Larsen.

Ni la lettre de Don Juan Carlos, ni la déclaration de Zarzuela ni celle de l’avocat ne précisent où il fixera sa résidence.

Le roi émérite quitte la Zarzuela après plus de 57 ans à vivre dans ce palais où la reine Sofía continuera de résider, car la décision de son mari ne l’affecte en rien et maintiendra son activité institutionnelle.

Après avoir pris connaissance de la décision de don Juan Carlos, les réactions du gouvernement et des partis ont suivi.

Dans un bref message, Moncloa a exprimé son respect pour la démarche qu’il a franchie, tout en louant le « sens d’exemplarité et de transparence qui ont toujours guidé » Felipe VI depuis son accession au trône.

Cependant, le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a rejeté comme « indigne » la « fuite » à l’étranger du roi émérite.

« Cela laisse la monarchie dans une position très compromise. Par respect pour la citoyenneté espagnole et la démocratie, Juan Carlos I devrait répondre de ses actions en Espagne et devant son peuple », a exigé le chef d’Unidas Podemos.

ERC, EH Bildu et Más País ont accepté d’interpréter la marche à l’étranger comme une fuite pour éviter de faire face à la justice.

« La loi est la même pour tout le monde. C’est pourquoi le roi laisse partir son père corrompu et ne donne aucune explication, le gouvernement détourne le regard et les juges suprêmes passent parce que l’émérite n’est pas indépendant. L’Espagne est toujours irréformable et corrompue. « A déclaré le président de l’ERC, Oriol Junqueras, dans un tweet de prison.

De Más Madrid, son porte-parole, Íñigo Errejón, a qualifié de « scandaleux » que Don Juan Carlos « s’enfuit sans rendre compte ». « Au moins, qu’il rende l’argent, ce qui est une bonne chose pour notre pays », at-il ajouté.

EH Bildu, à travers son adjoint Jon Inarritu, a utilisé l’ironie pour juger la marche: « Quels Etats n’ont pas d’accord d’extradition avec la Suisse? »

Le PP a montré son respect pour la marche de Don Juan Carlos, qui a reconnu sa «contribution fondamentale» à la démocratie.

De même, les populaires ont mis en évidence «l’œuvre exemplaire» de Felipe VI et le rôle clé de la Couronne en tant que «symbole d’unité» de l’Espagne, une position partagée avec les citoyens.