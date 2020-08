L’Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA) a fait état d’une reprise mensuelle de 23% et d’une augmentation annuelle de 0,7% de la production de véhicules en juillet, mais elle a tout de même prédit une baisse de 30% de la fabrication et des exportations pour cette année.

Le Mexique a produit 294 946 unités en juillet et en a exporté 256 098, ce qui montre que le pire de la crise du COVID-19 est « passé », a détaillé ce jeudi Fausto Cuevas, directeur général de l’AMIA.

Même ainsi, a-t-il regretté, le secteur automobile a un déficit annuel de plus de 800000 véhicules en production et de plus de 743000 à l’exportation jusqu’à présent cette année, de sorte que les chiffres ne se normaliseront pas avant 2024.

« Bien que nous ayons exporté avec de bonnes tendances, il nous sera difficile de récupérer ces unités d’ici la fin de l’année », a déclaré Cuevas.

En plus de plus de 456000 cas et de près de 50000 décès, la pandémie COVID-19 a entraîné une baisse annuelle de 18,9% du PIB du Mexique au deuxième trimestre de l’année et la perte de plus d’un million d’emplois formels.

Cet impact est perceptible dans le secteur automobile mexicain, qui contribue pour 3,8% du PIB national et 20,5% du PIB manufacturier, selon l’AMIA.

L’industrie a été paralysée en avril et mai parce que le gouvernement mexicain a déclaré une urgence sanitaire le 30 mars, qui a suspendu les activités non essentielles.

Dans le même ordre d’idées, l’Association mexicaine des concessionnaires automobiles (AMDA) a fait état de 72 897 véhicules vendus en juillet, soit une augmentation mensuelle de 16%, mais une baisse annuelle de 31,3%, sa sixième baisse consécutive.

Cela signifie que, jusqu’à présent en 2020, 509.318 voitures ont été vendues, soit 31,8% de moins que les 746.598 de la même période l’année dernière, a déclaré Guillermo Rosales, directeur général adjoint de l’AMDA.

Malgré des chiffres meilleurs que prévu, le gérant prévoit que cette année, ils vendront 964400 unités, 26,8% de moins que celles vendues en 2019.

« Ces perspectives sont bien plus prometteuses que l’estimation, dans le cadre du scénario favorable précédent, qui s’élevait à 922 000 unités, cet ajustement est le résultat du comportement observé tout au long de la période de juin et juillet », a déclaré Rosales.

En revanche, l’Industrie nationale des pièces automobiles (INA) a estimé une baisse de production de 23% pour cette année, ce qui équivaut à une baisse de 22 526 millions de dollars pour un total de 75 308 millions de dollars.

Cependant, contrairement à ses collègues, le président exécutif de l’INA, Oscar Albín, a envisagé une normalisation d’ici mi-2020, soulignant le dynamisme des États-Unis et du Canada, principaux partenaires commerciaux du Mexique.

« Qu’est-ce qui pourrait changer radicalement cette prévision? Eh bien, ce serait une nouvelle fermeture d’activités essentielles aux Etats-Unis, d’une part, dans certains Etats importants, qui conduirait à une grève manufacturière », at-il dit.