Pendant la détention, les administrations publiques ont mené des campagnes pour encourager la pratique de l’activité physique à domicile en réclamant les bénéfices qu’elle a pour la santé des personnes et en mettant l’accent sur la partie motivationnelle pour convaincre la population de la réaliser.

Mais dans cet entretien avec . le sociologue Pau Mateu, chercheur sportif à l’INEFC (Institut national d’éducation physique de Catalogne) et au GISEAFE (Groupe de recherche sociale et éducative sur l’activité physique et le sport), prévient que il existe de nombreux facteurs qui permettent aux individus de pratiquer une activité physique, y compris culturelle, économique et sociale, et que c’est une erreur de centrer la promotion sur la motivation individuelle.

Récemment, avec le sociologue de l’Université de Sao Paulo Renato Rodrigues, Mateu a publié le texte académique ‘L’exercice physique en période d’isolement social: une réflexion bourdésienne sur les goûts et la distinction»dans la revue« Sociología del Deporte ».

Question: Le gouvernement a-t-il fait la promotion de l’exercice physique pendant le confinement avec un point d’hypocrisie?

Réponse: Notre réflexion dans le texte est que supposer que tout le monde part des mêmes conditions initiales pour faire du sport à la maison est une erreur. Nous vivons dans une société qui renforce fortement que le succès est une question de volonté individuelle et que tout ce qui vous arrive est absolument de votre faute.

Q: Cette tendance est-elle particulièrement vécue dans le monde du sport?

R: Oui, en cela les messages sont communs si vous ne trouvez pas une heure par jour pour faire du sport, c’est de votre faute et l’establishment politique a compris la pratique sportive comme une affaire individuelle alors que c’est loin d’être le cas. C’est une erreur d’encourager la pratique de l’activité physique par la motivation.

Fermer les installations

Q: Dans certaines régions comme Barcelone et sa zone métropolitaine ces dernières semaines, la mesure a été prise pour fermer les centres sportifs pour éviter les épidémies de coronavirus, qui a renvoyé les gens chez eux lorsqu’il s’agit de faire du sport.

R: Le danger de fermer des installations sportives n’est pas tant pour les personnes qui en ont les moyens, car elles auront probablement de l’espace et du matériel chez elles pour continuer à faire quelque chose, ainsi que pour le secteur le plus vulnérable de la population, qui Il dispose de subventions ou d’aides publiques pour accéder aux activités qui se déroulent dans ces centres, comme les foyers pour enfants. Là, ces garçons et ces filles commencent à apprendre l’importance du sport pour leur santé.

Q: Rodrigues et vous expliquez que beaucoup de gens n’ont même pas la possibilité d’envisager de faire du sport en raison du travail, des responsabilités familiales ou des difficultés financières.

R: Nous nous appuyons sur la théorie du sociologue Pierre Bourdieu, qui suggère que la volonté de mener toute action pratique dépend de divers facteurs. Dans le cas de l’exercice à domicile, ils ont des capitales culturelles antérieures, qui une tradition familiale d’activité physique, qu’à l’école, nous avons déménagé avec des amis ou que nous avons fait du sport dans des clubs. Tout cela nous donne une base pour vouloir faire de l’activité physique à la maison.

Q: Et que manque-t-il pour pouvoir le faire?

R: Ce n’est pas la même chose d’avoir une maison familiale à Sant Cugat del Vallès avec un immense patio que de vivre dans un appartement de 40 mètres carrés à l’Hospitalet de Llobregat. En outre, il y a les obligations de travail, qui avec le télétravail, nous travaillons plus que prévu, et les obligations familiales et domestiques, qui ont malheureusement tendance à incomber beaucoup plus aux femmes.

Ce cocktail crée une grande diversité dans les possibilités de développer l’activité physique à la maison.

Adoration du corps

Q: Sur les réseaux sociaux pendant l’accouchement, il semblait que tout le monde faisait du sport et les données ne supportent pas cette apparence. Selon une enquête de la société Acierto.com, les niveaux d’activité physique de la population espagnole ont baissé de 40%.

R: En fin de compte, les réseaux sociaux créent une sorte de pression indirecte qui produit de la culpabilité chez l’individu. Nous sommes dans une société où le culte du corps est très important et faire de l’exercice physique est un moyen d’atteindre un corps légitime, qui vous permet d’avoir des relations très différentes et plus réussies qu’une personne qui a un corps loin de nos idéaux de beauté.

Cela conduit à la culpabilité lorsque, par exemple, vous suivez une personne sur Instagram qui s’entraîne toute la journée alors que vous n’avez pas les moyens, les connaissances ou le temps de le faire.

Q: Selon le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports, 29,9% de la population espagnole pratiquant des activités physiques et sportives en 2015 ont fait de l’exercice pour être en forme et seulement 14,8% l’ont fait pour des raisons de santé. Est-ce uniquement la faute des médias sociaux?

R: Cela vient de loin. Les sociétés se construisent historiquement et les goûts évoluent, mais la théorie de Bourdieu nous fait voir qu’il y a toujours le même schéma: ce sont les personnes qui ont le plus de pouvoir dans la société qui définiront généralement ce qu’est le bon goûtAlors que les gens qui ont des capitaux culturels et économiques inférieurs, ils s’adaptent à ce goût, naturalisant toutes ces questions.

Et c’est dangereux. Parce que ce deuxième groupe de personnes aura plus de difficultés à accéder à certaines relations sociales et à se sentir mieux dans sa peau. Ce sont des formes de domination très subtiles qui, si elles ne sont pas mises en évidence, ont tendance à se répéter.

practicodeporte@efe.com