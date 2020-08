Le sperme humain ne nage pas en balançant la queue, comme on le pense depuis plus de 300 ans. Cette façon de bouger n’est qu’une illusion d’optique qui a été démasquée par une équipe de chercheurs, grâce aux mathématiques les plus avancées et à la microscopie 3D.

Une étude signée par des scientifiques mexicains et britanniques révèle qu’au lieu de balancer la queue comme s’il s’agissait d’une anguille, elle est en fait tordue et ne bouge que d’un côté, tandis que la tête du sperme doit rouler sur elle-même pour être capable de se déplacer droit.

Secrets de la reproduction humaine

Cette découverte peut fournir un nouvel espoir pour découvrir certains secrets de la reproduction humaine, selon les auteurs de l’étude Hermes Gadelha de l’Université de Bristol; Gabriel Corkidi et Alberto Darszon, tous deux de l’Université nationale autonome du Mexique.

L’étude publiée par Science Advances révèle que la queue du sperme est, en fait, tordue et ne bouge que d’un côté, donc ils devraient nager en rond, cependant « ils ont trouvé un moyen intelligent de s’adapter » et d’avancer, explique-t-il. l’Université de Bristol dans un communiqué.

Le sperme « a découvert que s’ils roulaient en nageant, comme les loutres espiègles qui tirent le bouchon dans l’eau », ils iraient droit, a déclaré Gadelha, un expert en mathématiques de la fertilité.

Le virage est cependant complexe: la tête du sperme tourne en même temps que la queue dans le sens de la nage.

Cette découverte démystifie, plus de 300 ans plus tard, les observations d’Antonie van Leeuwenhoek, qui a utilisé l’un des premiers microscopes pour décrire le sperme humain comme ayant une «queue qui, en nageant, bouge comme un serpent, comme anguilles dans l’eau », rappelle le communiqué.

Une illusion d’optique

L’équipe a révélé qu’il s’agissait d’une illusion d’optique. Ils ont utilisé une caméra haute vitesse capable d’enregistrer plus de 55 000 images par seconde et une platine de microscope avec un dispositif pour déplacer l’échantillon de haut en bas à une vitesse incroyablement élevée.

« La rotation rapide et hautement synchronisée des spermatozoïdes provoque une illusion vue de dessus avec des microscopes 2D » par laquelle la queue semble être symétrique d’un côté à l’autre.

Les systèmes d’analyse de sperme assistés par ordinateur utilisés aujourd’hui, à la fois dans les cliniques et pour la recherche, utilisent toujours des vues 2D pour observer le mouvement des spermatozoïdes, donc «ils sont enclins à cette illusion de symétrie lors de l’évaluation la qualité du sperme « , souligne la note.

Capacités du sperme

«Cette découverte va révolutionner notre compréhension de la motilité des spermatozoïdes et de son impact sur la fécondation naturelle», a noté Darszon.

Le chercheur a souligné que l’on en sait très peu sur «l’environnement complexe» de l’appareil reproducteur féminin et sur la façon dont la nage des spermatozoïdes affecte la fécondation, alors «ces nouveaux outils nous ouvrent les yeux sur les incroyables capacités du sperme ».

Pour Gadelha, il comprend que la queue du sperme humain «est essentielle» pour développer des outils de diagnostic qui identifient ceux qui ne sont pas en bonne santé.