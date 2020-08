Dans deux autres fins saisissantes, Juan Lebrón et Ale Galán a remporté son troisième titre consécutif à la Madrid Arena, tandis que Mapi et Majo Sánchez Alayeto Ils ont remporté leur première victoire de l’année et la première depuis longtemps après la difficulté pour eux la saison dernière 2019.

Quant à la finale masculine, Lebrón et Galán il fallait leur meilleure version et leur meilleure pagaie pour revenir à l’étonnant Fede Chingotto et Juan Tello, qui a atteint son classement pour le dernier match et a également fait peur, prenant le premier set et menaçant le règne des seuls champions après la pause du covid-19.

Après ce premier set décidé dans un bris d’égalité angoissant, Lebrón et Galán ont pu utiliser leur expérience pour mettre le jeu sur la bonne voie de leur côté. Ils ont pris le deuxième avec une certaine autorité et le troisième a fini par se prononcer sur de petits détails pour terminer le match avec la finale 6-7, 6-1 et 6-4, un résultat qui certifie les trois sur trois pour les favoris et qu’ils ont été a affronté trois couples différents dans les finales respectives. Le premier était avant Pablo Lima et Paquito Navarro, le second devant Agustín Tapia et Fernando Belasteguín et ce troisième contre Chingotto et Tello.

L’Alayeto gagne à nouveau

Quant à la finale féminine, les jumelles atomiques de Saragosse, Mapi et Majo Sánchez Alayeto, historiques comme aucun autre couple, ont remporté une belle victoire contre le très jeune Beatriz González et Martita Ortega, 18 et 23 ans respectivement. Champions de la précédente épreuve du World Padel Tour également dans la Madrid Arena, le plus jeune a dominé le match pendant la première partie de celui-ci, cependant, l’expérience Alayeto s’est affirmée dans les moments les plus importants de la finale.

Les Aragonais ont fini par gagner par 4-6, 6-4 et 6-4 après un match intense où les candidats semblaient avoir dominé pendant la première heure de bataille, bien que le courage d’Alayeto ait été affirmé dès le milieu du deuxième set, quand ils ont trouvé les premières fissures dans le jeu de González et Ortega.

Au final, Juan Lebrón et Ale Galán ont remporté une belle victoire, la troisième en trois tournois, alors que le circuit féminin montre qu’il est plus ouvert que jamais puisque trois couples différents ont remporté le titre. Dans le premier tournoi ils ont gagné Ale Salazar et Ari Sánchez, dans le deuxième Bea González et Martita Ortega et cette fois, ce sont Mapi et Majo Sánchez Alayeto.

Après ces trois événements joués à la Madrid Arena, Valence prendra le relais avec un grand tournoi qui se déroulera dans trois semaines, du 2 au 6 septembre.

Practicodeporte@efe.com