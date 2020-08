La Seat Toledo électrique des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992, les 1400 Visites, le Savio, la Panda Papamóvil ou l’Ibiza Rey sont quelques-unes des «raretés» que la marque espagnole a conçues et fabriquées, soit pour le goût, soit sur commande, en ses 70 ans d’histoire et qui s’achèveront en 2020.

La célébration de Les Jeux Olympiques de Barcelone ont conduit Seat à créer sa première voiture électrique pour celui qui a choisi le Modèle Toledo À quoi il a incorporé 16 batteries au plomb pesant 500 kilos et lui permettant de parcourir 55 kilomètres en cycle urbain sans émissions.

Selon la marque, il s’agissait d’une autonomie suffisante pour faire place à des athlètes de nationalités différentes qui participaient à l’épreuve marathon.

L’esprit olympique a également conduit ceux de Martorell à faire la « voiture des champions », une Toledo peinte en gris bicolore et avec un intérieur luxueux pour l’époque (elle était équipée d’un fax et d’un téléphone fixe entre les sièges, des sièges en cuir et des inserts en bois dans le tableau de bord et les portes).

Avec le soi-disant Podium Seat Toledo Ils ont décerné à chacun des 22 athlètes espagnols qui ont remporté une médaille dans l’événement olympique susmentionné.

La voiture des autorités visitant l’usine Seat

Une autre voiture particulière qui se démarque dans la collection de Historic Seat est la 1400 Visites, qui a été assemblé en 1956 comme véhicule pour transporter les illustres visiteurs qui visitaient l’usine, car elle manquait de portes et d’un toit, ce qui facilitait l’observation des installations.

Les opérateurs de production du Seat 1400 étaient en charge de sa fabrication.En 2005, il a été restauré « en fusionnant » les deux seules unités dont il disposait. Cette opération a été réalisée par les pré-retraités de Seat.

En 1964, l’usine est équipée d’une nouvelle voiture d’autorité. Était le Savio, pour lequel l’emblématique Seat 600 a été pris comme base.

L’italien Body Savio a été responsable de la transformation du design de Pietro Frua, qui consistait en une fourgonnette à trois rangées de sièges sur une longueur de deux mètres (une mesure essentielle pour pouvoir manœuvrer facilement le long des chaînes de montage). Le toit était vitré, mais pouvait être enlevé, pour assurer une meilleure visibilité de ce qui se passait autour.

Seat a également fabriqué une Popemobile et la voiture avec laquelle Felipe VI a célébré sa majorité

Le plus grand défi a été la visite de Jean-Paul II en Espagne en 1982, pour laquelle Seat a été chargé d’un véhicule moins encombrant que sa Popemobile, qui n’a pas franchi les portes des stades de football du Real Madrid et de Barcelone, où ils se rendaient. pour célébrer deux événements principaux.

La réponse de Seat fut la Panda « Popemobile » entièrement blanc et sans toit ni verre, grâce à une structure tubulaire rembourrée à l’arrière où Jean-Paul II pouvait se tenir debout en le saluant.

Une autre commission d’un chef d’État était la Seat Ibiza King, avec lequel le roi Felipe VI a été diverti, pour sa majorité en 1986.

Pour cela, une Ibiza a été transformée dans laquelle un moteur de 100 ch, un système de freinage double X, des disques ventilés, un volant spécial, des sièges Recaro et la climatisation ont été incorporés. Toutes ces spécifications feraient partie de la finition SXI. De plus, il a été peint en or et les ailerons arrière ont été élargis.

Solidarité et concurrence dans l’ADN de Seat

Un autre modèle exclusif était le Seat León CUPRA « Pieds nus » en hommage à la fondation en faveur des enfants déplacés en Amérique latine créée par la chanteuse colombienne Shakira, actuelle partenaire du footballeur catalan Piqué.

Seules deux unités de ce modèle ont été fabriquées, également connu sous le nom de Seat León Shakira, car il était décoré de lilas à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. L’une reste au musée des véhicules historiques de la marque et l’autre a été tirée au sort entre les donateurs de la fondation (le récipiendaire était un étudiant).

Il Siège 124 « un million (pour célébrer ces unités produites), qui a été menée par le ministre de l’Industrie à l’époque et tirée au sort parmi les travailleurs (celui qui avait le tour n’avait pas de licence et je l’échange pour le prix équivalent); le Seat Ronda (dénoncé pour plagiat en Europe et peint avec des touches jaunes pour convaincre le tribunal de Paris du contraire); il Record León Cupra SC 280 « Nürbrugring (Pour la première fois, une voiture de série à traction avant mettait moins de huit minutes à parcourir le circuit allemand) « ; Ibiza Twin Engine 1986 par le pilote de rallye José María Servia et les « Mattracks » Ateca avec chenilles au lieu de roues, font également partie des véhicules personnalisés.

Il n’y a pas non plus de versions manquantes cabriolets qui n’a pas été mis en vente: Ibiza cabrio, Ibiza Cupster ou Marbella pick up.

La liste des raretés est clôturée par le Seat León Trencadís, qui est connu comme tel car il a été « camouflé » en mémoire de l’art de Gaudi pour réutiliser des carreaux cassés.