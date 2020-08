Les appartements touristiques doivent fournir aux forces de sécurité de l’État un registre de leurs occupants afin de faciliter leur traçabilité en cas d’une éventuelle épidémie de coronavirus, et fournir à leurs clients un équipement de protection comportant au moins un masque et un gel , ou des gants.

Voici quelques-unes des lignes directrices et recommandations contenues dans le protocole pour les maisons à usage touristique, préparé par l’Institut pour la qualité touristique espagnole (ICTE) et validé par le ministère de la Santé, qui vise à garantir la sécurité des résidents, des touristes et des travailleurs de ces établissements.

Comme indiqué dans le projet, auquel Efetur a eu accès, à l’arrivée du client, le responsable désigné par le logement à usage touristique procédera à son inscription, vérifiant son identité indépendamment du fait que les données aient été collectées par voie électronique.

Ce dossier, qui doit être fourni aux autorités, devra être conservé pendant une période minimale de 30 jours.

Concernant les équipements de protection individuelle, si l’établissement est situé dans un immeuble résidentiel, multifamilial ou multifamilial dans lequel des espaces communs sont partagés entre clients et résidents (portail, hall, escalier …), il doit être livré avant d’entrer au bâtiment et le client sera obligé de l’utiliser.

Dans ce processus de réception et de réception, des clés ou des cartes d’accès désinfectées doivent être fournies, maintenir la distance de sécurité minimale du personnel, encourager le paiement par carte ou autre moyen électronique et désinfecter le point de vente en cas de contact.

Mesures dans le logement

Le protocole, avancé ce matin par Cadena Ser, recommande que les foyers disposent d’informations sur les mesures de prévention, qui doivent être rédigées dans au moins une langue étrangère.

Sur le plan pratique, il suggère que la décoration, les textiles et les tapis soient réduits autant que possible, et aient une poubelle non manuelle avec un sac et un couvercle.

Les couvertures et les oreillers trouvés dans les armoires doivent être protégés et les cintres, s’ils ne sont pas scellés, doivent être désinfectés après le départ du client.

La fréquence des nettoyages et des révisions doit également être augmentée, notamment dans les zones de plus grand contact telles que surfaces, boutons, éviers, poignées, téléphones, télécommandes, etc …, et un protocole spécifique doit être mis en place en cas de possibilité. d’un client confirmé ou dont les symptômes de la maladie persistent.

Domaine d’application

Il s’agit du dernier protocole ICTE, celui qui a mis le plus de temps à se développer compte tenu de la complexité administrative des résidences de tourisme et du fait que les types reconnus sont très différents selon les communautés autonomes.

De cette manière, il fallait trouver les liens communs de ce type d’hébergement pour que le texte soit applicable sur tout le territoire national.

En dehors des lignes directrices, les deux maisons à usage touristique qui sont commercialisées par chambres – qu’elles soient légalisées ou non – l’ont été, ainsi que celles dans lesquelles il n’y a pas de travailleurs sous contrat, ce n’est pas en vain que le protocole inclut la prévention des risques professionnels.

En ce sens, les mesures visant à la protection des employés se démarquent, telles que la planification des tâches de manière à garantir la distance de sécurité, la mise en place de casiers ou de sacs de costume pour séparer les vêtements de ville des vêtements de travail et d’éviter les contacts personnels. .

Des exigences encore plus spécifiques pour la zone de nettoyage, où les travailleurs doivent utiliser un équipement de protection individuelle approprié et ne fourniront pas leur service lorsque le client reste à l’intérieur de la maison, sauf pour un motif valable.

Le document a eu la collaboration de la Fédération espagnole des associations de logements et d’appartements touristiques, Fevitur, et a été approuvé avec l’Association espagnole des services de prévention du travail (Aespla), PRLInnovación, et avec les syndicats CCOO et UGT.