août est le mois au cours duquel le Championnats d’Espagne de Tennis MAPFRE des catégories juvéniles qui, en raison de la crise du covid-19, sera contesté avec mesures exceptionnelles afin de garantir le sécurité et santé de tous les participants.

Au cours de chaque année, le Championnat d’Espagne de la Jeunesse a dans ses rangs avec 64 concurrentsCependant, en raison de la situation sanitaire, la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) a été contraint de réduire le nombre à 32 participants.

Une tâche également partagée par le Conseil Supérieur des Sports (CSD) que, pour profiter d’un championnat dans les meilleures conditions, a pris des mesures exceptionnelles qui favorisent la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées pendant la durée de la compétition.

Nouvelles dates, mêmes scénarios

Alors que la pandémie de coronavirus augmentait, les organisations ont décidé déplacer certaines des dates, même si en gardant, Oui tout siège social initial. Le pistolet de départ sera donné par la catégorie junior la semaine du 17 août, à sa date initialement prévue, se terminant le 22. catégorie junior aura lieu sur les pentes de Club de tennis Reus Monterols de Tarragone.

Juste une semaine plus tard, à partir de 24 août et jusqu’au 29 du même mois, les championnats se dérouleront simultanément cadet et alevins, dans le Club de tennis international de Majdahonda, dans la capitale de l’Espagne, et dans le Académies Sánchez Casal à El Prat de Llobregat, à Barcelone.

Enfin, le Championnat d’Espagne des Enfants «Mémorial Manuel Alonso» déplace la date de votre participation au week-end du 31 août, se terminant le 5 septembre 2020. Il se tiendra au Club de Campo Villa de Madrid.

