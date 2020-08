Les changements mondiaux dans l’utilisation des terres perturbent l’équilibre des communautés animales, et les espèces porteuses de maladies pouvant infecter les humains semblent en bénéficier, selon une étude de Nature.

Ainsi, les écosystèmes gérés par l’homme abritent plus d’hôtes pour les maladies zoonotiques – transmises des animaux aux humains – que les habitats non perturbés.

L’effet est le plus fort pour les espèces de rongeurs, de chauves-souris (COVID-19) et de passereaux, ce qui peut aider à expliquer leur prévalence en tant qu’hôtes pour ces types de maladies.

« Les changements dans l’utilisation des terres créent de plus en plus d’opportunités de contact entre les personnes et les hôtes potentiels de maladies qui se transmettent ensuite aux humains », préviennent les auteurs.

Pour parvenir à ces conclusions, l’équipe de recherche, dirigée par l’University College London (UCL), a analysé 6801 communautés écologiques de six continents et a constaté que les animaux connus pour transporter des agents pathogènes (micro-organismes pathogènes) qui peuvent infecter les humains étaient plus courants dans les paysages très fréquentés par les humains.

Près de 7000 espèces

Les preuves ont été tirées d’un ensemble de données de 184 études incorporant ces près de 7 000 espèces, dont 376 sont connues pour transporter des agents pathogènes partagés par les humains.

Compte tenu de ces résultats, selon les chercheurs, il peut être nécessaire de modifier la manière dont les terres sont utilisées dans le monde pour réduire le risque de contagion future de maladies infectieuses.

Rory Gibb note, dans une note de l’UCL, que la façon dont les humains changent les paysages du monde entier, de la forêt naturelle aux terres agricoles, par exemple, a des impacts sur de nombreuses espèces d’animaux sauvages.

«Nos résultats montrent que les animaux qui restent dans des environnements plus dominés par l’homme sont les plus susceptibles de transmettre des maladies infectieuses qui peuvent rendre les gens malades.

Ainsi, selon cette étude, les espèces qui hébergent des pathogènes zoonotiques représentaient une proportion plus élevée parmi les espèces animales présentes dans les milieux influencés (perturbés) par l’homme par rapport aux communautés écologiques des habitats les plus sauvages.

Cette même relation est observée pour les animaux qui ont tendance à porter plus d’agents pathogènes de tout type et qui peuvent ou non affecter les humains.

COVID-19[feminine

Kate Jones, auteur principal de cet article, explique que le changement global d’utilisation des terres se caractérise principalement par la conversion des paysages naturels pour l’agriculture, en particulier pour la production alimentaire.

« Nos résultats soulignent l’importance de la gestion des paysages agricoles pour protéger la santé de la population locale tout en assurant leur sécurité alimentaire. »

Les chercheurs affirment que bien qu’il existe de nombreux autres facteurs qui influencent la transmission de la maladie, ces résultats soulignent la nécessité de stratégies qui aident à atténuer le risque d’épidémies de maladies infectieuses comparables au COVID-19.