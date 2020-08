Les contrôles d’accès par la Garde civile aux communes d’Íscar et Pedrajas de San Esteban (Valladolid) ont commencé vers 11h30 ce dimanche après qu’un tribunal a autorisé un plan de confinement pour les quatorze prochains jours dans les deux communes. , avec un total de 9500 habitants, en raison d’une épidémie de coronavirus.

Plus précisément, le premier contrôle a été établi à Pedrajas et, selon ce que la Délégation gouvernementale de Castilla y León a informé Efe, un total de 18 unités USECIC (Citizen Security Unit) seront dans le dispositif de contrôle et toutes les Le poste d’Iscar, et demain des renforts d’autres provinces arriveront.

En outre, il y aura également plusieurs patrouilles du détachement de trafic et un hélicoptère, selon les mêmes sources.

À cinq kilomètres les unes des autres, ces villes ont restreint la libre entrée et sortie des personnes des municipalités, sauf pour les mouvements qui ont lieu pour des raisons justifiées, bien que la circulation par route et les routes qui traversent lesdites villes sera autorisée, à condition qu’elles soient originaires et destin en dehors d’eux.

La circulation des résidents est autorisée, bien que les déplacements et les activités non essentielles soient découragés, les visites dans les centres d’hébergement pour personnes âgées et les sorties des résidents à l’étranger sont également suspendues.

L’ordonnance a pris effet une fois, autorisée par la justice, elle a été publiée ce matin au Bulletin officiel de Castilla y León (BoCyL).