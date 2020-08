A commencé un Critérium du Dauphiné et en a terminé un autre. Commencé avec Roglic dominant, avec Bernal menaçant et le reste des rivaux de les voir venir, mais tout est monté en l’air avec le premier abandon du Colombien et du Slovaque juste avant la dernière étape.

Sur le chemin de Megève, tout le monde voulait sa part du gâteau et cela a conduit à Mikel Landa, souffrant de crampes très tôt. Avec lui, ils sont restés avant l’heure Nairo Quintana et Richie Porte, deux des mieux classés au général. Leur effondrement fut tel qu’ils atteignirent plus de dix minutes et certains même pas, car Quintana descendit de vélo avant l’heure.

Le déchaînement de combat a été monté dès le début, avec des attaques de tous les lieux et en tous lieux. Cela a aussi fini par détruire les Français Thibaut Pinot, chef après l’abandon de Roglic. Il a manqué de force pendant les vingt derniers kilomètres et n’a pas été en mesure de répondre aux attaques de Tadej Pogacar, Daniel Felipe Martínez et Miguel Ángel López.

La scène de Sep Kuss

Pendant plusieurs kilomètres, même Enric Mas et Alejandro Valverde étaient aux côtés des meilleurs, même s’ils ont fini par céder sur les dernières rampes. L’étape a été terminée par le jeune Américain Sep Kuss, tandis que le général final est allé à Daniel Felipe Martínez, un coureur qui ne figurait pas parmi les dix ou quinze premiers favoris au début de la course.

Les problèmes de dos et les chutes de Roglic et Buchmann ont conduit à une situation de course inattendue qui aurait pu profiter à un Mikel Landa qui avait été formidable ces jours-ci, mais la dureté de la course, un départ d’étape très rapide et ces foutues crampes ils l’ont condamné à rester en arrière, totalement condamné et sans aucune option pour conquérir cet apéritif du Tour de France.

Maintenant, le prochain grand événement sera déjà la grande course cycliste mondiale, dans laquelle tout le monde sera et où le scénario a tellement changé après cela Dauphiné plein d’alternatives et résolu avec la surprise de Daniel Felipe Martínez.

