Environ 22 chambres de commerce et associations mexicaines ont lancé ce vendredi l’initiative # MobilizationForEmployment pour atténuer la crise dans laquelle près de 1,2 million d’emplois formels ont disparu en raison de la pandémie.

L’objectif est la délocalisation de l’emploi des personnes touchées par la contingence COVID-19 par la formation et l’emploi, a expliqué Francisco Martínez Domene, directeur du Grupo Adecco México, la société de capital humain derrière le programme.

« Nous pensons qu’il est temps d’unir nos forces et de générer des actions qui nous permettent non seulement de reprendre nos tâches quotidiennes, dans le cadre de la nouvelle normalité, mais également de contribuer à la relance économique du pays », a déclaré Martínez Domene.

Outre plus d’un demi-million d’infections et 55000 décès, la crise des coronavirus a entraîné la perte de près de 1,2 million d’emplois formels enregistrés auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

L’urgence sanitaire, décrétée par le gouvernement le 30 mars, a suspendu les activités non essentielles de l’économie en avril et mai, ce qui a conduit à une contraction annuelle historique de 18,9% du PIB au deuxième trimestre de l’année.

Dans ce contexte, l’initiative Mobilisation pour l’emploi vise à accélérer de manière responsable la reprise économique amorcée le 1er juin avec le plan «nouvelle normalité».

Dans le cadre du projet, Grupo Adecco a proposé une plate-forme à but non lucratif pour la formation en ligne et que les entreprises partagent les postes vacants pour accélérer la réembauche, ce qui ajoute 30 000 emplois récupérés en août, selon le gouvernement.

« Ces éléments peuvent nous aider à résoudre les besoins des industries essentielles, tout en aidant à relocaliser les travailleurs d’autres secteurs non essentiels qui ont été touchés par le COVID-19. Il convient de noter que cette initiative est totalement sociale », Martínez Domene a détaillé.

La mobilisation pour l’emploi est une initiative que l’entreprise, d’origine suisse, promeut déjà dans d’autres pays.

Au Mexique, le Service national de l’emploi du Ministère du travail et de la protection sociale (STPS), la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex), la Chambre de commerce et d’industrie suisse-mexicaine et la Chambre américaine participent.

Il existe également la Chambre de commerce espagnole et le Club des entrepreneurs catalans au Mexique.

Des initiatives sociales telles que Humans Together: A Shared Experience, Work Incubator for Refugees and Returnes, Todos Somos Uno et la Fédération mexicaine des entrepreneurs LGBT (FME-LGBT) se démarquent.