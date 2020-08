Les communautés continuent de signaler de nouveaux cas de coronavirus et de prendre des mesures supplémentaires pour arrêter les épidémies – telles que la PCR massive ou l’interdiction de se baigner dans les rivières – en une journée au cours de laquelle Madrid continue de critiquer le directeur du Centre pour les alertes et les urgences sanitaires, Fernando Simon.

Depuis que Simón a assuré que la Communauté de Madrid n’identifie que 15% des asymptomatiques, un nombre inférieur à la moyenne nationale, le gouvernement de la région a insisté sur le fait que ce chiffre ne correspond pas à la réalité et, en fait, est même supérieur à celui de nombreuses autres communautés autonomes.

C’est le ministre des Finances de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, lors d’une conférence de presse qui a accusé Simón ce samedi d’être « un homme politique, pas un scientifique, qui n’a aucune crédibilité ».

Le conseiller a également demandé à Simón d’assumer « la responsabilité du fait que l’Espagne est déjà le pays avec le plus grand nombre d’infections dans toute l’Europe: c’est sa responsabilité et de ne pas essayer de signaler Madrid et de proposer des données qui n’existent pas ». .

Des sources du ministère de la Santé ont rappelé à Efe qu’elle publie toujours les données fournies par les communautés via la plateforme SiVies, un système d’information épidémiologique où les cas sont saisis individuellement avec toutes les variables et que les informations sont ensuite affichées dans le mises à jour quotidiennes publiées sur le Web.

Hormis cette controverse, et bien que Health ait cessé de publier des données sur l’évolution de la pandémie il y a des semaines, les communautés ont continué à signaler de nouveaux cas et flambées.

L’un d’eux a été, précisément, Madrid, qui a annoncé ce samedi une nouvelle épidémie, associée à deux maisons dans le même bâtiment, avec sept cas positifs et 14 contacts.

Pour arrêter de nouvelles épidémies, le Département de la santé de la Generalitat de Catalogne a annoncé qu’il procéderait également à des tests massifs à Vilafranca del Penedès et Santa Coloma de Gramanet (Barcelone) à partir de lundi prochain, ajoutant ainsi à ceux qui ont été effectués cette semaine en Sabadell, Ripollet et Terrassa.

Le gouvernement d’Estrémadure a notifié 47 nouveaux cas positifs dans la région, dont 24 à Villarta de los Montes, pour lesquels l’autorité sanitaire a décrété l’isolement social de cette ville de Badajoz, d’un peu plus de 400 habitants.

La Galice a enregistré 89 cas de plus qu’hier et en ajoute maintenant 533; De plus, une femme de 91 ans est décédée à Ourense avec des pathologies antérieures, le premier décès dans cette communauté depuis le 10 juin.

Au Pays basque, en revanche, les nouveaux cas de contagion ont chuté, passant de 428 jeudi à 390 hier. 68,7% ont été localisés à Vizcaya (268), à Guipúzcoa il y en a eu 57 et à Álava 61.

En Andalousie, les foyers actifs s’élèvent à 102, après en avoir enregistré six nouveaux au cours des dernières heures, tandis que les cas de personnes infectées confirmés par PCR ont augmenté d’hier à aujourd’hui de 344.

Parmi les mesures supplémentaires prises par les communautés et les communes, figure celle adoptée par la mairie de Ribarroja (Valence) pour interdire la baignade dans la rivière Turia face à l’afflux massif de visiteurs détecté ces derniers jours.

En Aragon aujourd’hui, il a été rapporté que la Direction générale de la santé publique a détecté hier 620 nouveaux cas de coronavirus dans la région, dont 47% étaient asymptomatiques et dont 493 correspondent à la province de Saragosse.

Dans cette communauté, deux femmes âgées de la résidence Casa Familiar de la Inmaculada à Burbáguena (Teruel) sont décédées à l’hôpital, portant à neuf le nombre de décès depuis que l’épidémie a éclaté dans ce centre pour personnes âgées.

La Junta de Castilla y León a demandé d’éviter les réunions de plus de 10 personnes dans 45 zones de santé de base de la communauté, ce qui affecte plusieurs capitales telles que Valladolid, Salamanque, Palencia et Soria et des centaines de communes rurales.

Le gouvernement de Murcie a lancé un appel à la responsabilité, après les 81 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures.

La Cantabrie a ajouté 50 nouveaux cas depuis hier vendredi, dont deux dans des résidences différentes, avec lesquelles il existe déjà trois centres pour personnes âgées infectées. Le nombre de cas actifs dans cette région s’élève à 300, quinze de plus qu’hier.

Navarra a enregistré un nouveau décès, le premier depuis le 15 juillet, et a porté le chiffre à 530 cumulés, alors qu’il a dénombré 102 nouveaux positifs d’infection après avoir effectué 1567 tests PCR.

Malgré l’augmentation des cas, la directrice de la santé publique et de l’environnement de l’OMS, María Neira, estime, dans un entretien avec Efe, que l’Espagne pourra éviter un confinement massif car, bien qu’elle reconnaisse qu’il y a « un deuxième moment de crise « Cette décision devrait être justifiée par une situation épidémiologique » très alarmante « .