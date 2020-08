Il n’y a pas eu de surprises le premier jour de la Grand Prix de Tolède pour le tir à l’arc, troisième manche du Grand Prix d’Espagne, où la majorité des favoris ont obtenu leur qualification pour les demi-finales de la compétition d’arc classique, qui aura lieu ce dimanche, ainsi que la finale.

Samedi matin, les qualifications d’arc classique ont été jouées, où dans la catégorie féminine Elia Canales, grand favori, qualifié pour l’avant-dernier tour après avoir battu Laia Pallás 6-0 (22-18, 25-22 et 24-14).

En demi-finale, il aura pour rival Nerea López Sanchís, qui a laissé de côté au premier tour Irene Moreno (6-2) et Sandra Nieva 7-1 en quarts de finale.

De l’autre côté du tableau, Irène de Velasco, également exempté au premier tour, a eu une concurrence féroce avec Jone Gaztelu, qui a été porté par un 6-4 serré, avec 21-19, 21-29 15-24, 24-23 et 21-24. Une place sera jouée en finale contre Natalia Garcia Gil, qui a laissé de côté Anges Alcaraz par 6-0.

Alvariño et Acha, à la recherche de la finale

Dans l’arc classique masculin, il n’y avait pas non plus de grande surprise. Miguel Alvariño Il a obtenu sa passe en battant Pablo Barato 6-0 au quatrième, tandis que l’autre grand favori, Pablo Acha a dû travailler un peu plus au premier tour, où il a gagné 6-2 à Pablo Orozco, puis deuxième à Manuel Santos par 6-0.

Alvariño jouera sa passe pour la finale contre Emilio Combat, qui a gagné Juan Angel Lopez (6-4) et à Rubén de la Cuerda (6-0). Pour sa part, Acha aura Yun Sanchez en tant qu’adversaire en demi-finale, après avoir éliminé Jaime City (6-2) et Francho Rufas (6-0).

Les demi-finales en arc classique féminin et masculin débuteront à 10h00 dimanche.

Le Grand Prix de Tolède est le deuxième tournoi à se tenir après la pause en raison de la crise sanitaire, après le Grand Prix de Madrid, tenu en juillet dernier, et où les gagnants étaient Pablo Acha et Elia Canales, en arc classique, et Jésus Jacinto Pérez et Claudia Fernandez dans le cadre d’arc à poulies individuel.

