L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a demandé aux pays des Amériques de redoubler d’efforts pour s’assurer que le les femmes enceintes ont accès aux services de santé prénatale, puisque des études récentes montrent qu’ils ont un risque accru de maladie grave due au COVID-19.

«Des études récemment publiées et les résultats de la surveillance du COVID-19 ont indiqué un risque accru pour les femmes enceintes de présenter des formes sévères de COVID-19 et donc d’être hospitalisé et admis dans les unités de soins intensifs,« met en garde une nouvelle alerte épidémiologique de l’OPS publiée cette semaine.

Les données collectées par l’Organisation garantissent que 28387 cas de COVID-19 chez des femmes enceintes ont été signalés par 10 pays, et 356 décès ont été signalés depuis début janvier et jusqu’au 11 août. L’OPS explique que ces chiffres continuent de changer et ont été publiés à des dates différentes, en fonction de la disponibilité des informations officielles dans les pays.

« Les données disponibles jusqu’à présent suggèrent que les femmes enceintes sont plus à risque de développer une forme sévère de COVID-19 et, dans certains cas, cela pourrait évoluer vers la mort », prévient l’alerte épidémiologique.

En ce sens, l’Organisation recommande aux pays de s’attaquer aux risques et vulnérabilités spécifiques auxquels cette population est confrontée, d’assurer la continuité des services de soins prénatals, ainsi qu’une attention rapide aux signes et symptômes de gravité dus au COVID-19 chez les femmes. Enceinte

En outre, il est proposé aux pays d’intensifier appliquer des mesures préventives pour réduire la morbidité et la mortalité associée au COVID-19 à tous les niveaux du système de santé, afin de maintenir l’engagement de réduire la mortalité maternelle et périnatale et les progrès réalisés à ce jour. «

L’alerte indique que la priorité doit être donnée aux tests de diagnostic pour les femmes enceintes. «Toute femme enceinte doit être soignée conformément aux directives et réglementations établies et en vigueur dans chaque pays et territoire des Amériques», indique-t-elle.

L’OPS fait valoir que des mesures de soins spécifiques supplémentaires seront nécessaires pour les femmes enceintes avec une infection soupçonnée ou confirmée par le SRAS-CoV-2, en particulier celles vivant dans des zones reculées ou rurales.