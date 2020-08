Les gardiens de 68 centres hospitaliers de toute l’Espagne ont de nouveau protesté ce jeudi contre la « négligence » et l’indignation qu’ils ressentent de ne pas être considérés comme des personnels à haut risque face au coronavirus, bien qu’ils soient en contact direct avec les patients.

«Depuis le moment où il entre dans la porte des urgences, jusqu’à son admission ou son transport au bloc opératoire, les gardiens sont en contact permanent avec les malades», explique Raquel Martín, porte-parole de la plateforme de reconnaissance pour le directeur Ya !!!, explique à Efe. en second lieu cette macro-concentration, qui s’est tenue à 13 heures ce jeudi.

Cependant, ces professionnels ne sont pas classés comme personnels à risques, ce qu’ils ont maintes fois réclamé au ministère de la Santé, qui leur a transmis que malgré cela, la décision est prise par les services de prévention des risques professionnels de chaque centre, ajoute-t-il. Martin.

A tout cela, il s’ajoute que depuis le début la pénurie d’équipements de protection dont ils ont souffert, selon la plainte.

Martín, qui travaille à l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid, se montre également préoccupé par l’augmentation du nombre de personnes infectées qui commence déjà à être remarquée dans ces centres; en fait, dans leurs usines sont vidées pour en faire une zone de covid.

«De même», prévient le porte-parole de la Plateforme de reconnaissance pour le directeur Ya !!! -, il est en désaccord avec la soumission de nos travaux à un arrêté ministériel de 1971, pré-constitutionnel, dépassé et clairement sexiste, que la seule chose qui implique est la discrimination des les genres et les failles juridiques, qui nous placent dans des positions sans défense face à la législation actuelle « .

Parallèlement à cela, ce groupe demande également une reconnaissance au niveau académique professionnel qui facilite leur formation.

Du même avis est le Syndicat Central des Indépendants et des Fonctionnaires (CSIF), qui a précisé que ces emplois impliquent la mobilisation dans les lits, les transferts, le nettoyage, le rasage, la manipulation et le nettoyage des appareils, documents et autres types d’objets, ainsi que aider à masquer et à effectuer des autopsies.

Pour cette raison, il a demandé que l’extension de la prise en compte en tant qu’éventualité professionnelle dérivée d’un accident du travail des maladies subies par le personnel qui fournit des services dans les centres de santé ou de santé sociale soit également étendue aux gardiens.