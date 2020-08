L’Autriche a enregistré 303 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit le niveau le plus élevé de cas quotidiens depuis début avril.

Comme le rapporte ce samedi le ministère de l’Intérieur de la République alpine, le plus grand nombre de cas confirmés -131- était concentré à Vienne, la capitale et la ville la plus peuplée de la République alpine.

Depuis la première flambée de la pandémie en mars, dans tout le pays, il y a eu 23 179 résultats positifs aux tests du SRAS-CoV-2, avec 20 677 patients guéris et 728 décès.

Il y a actuellement 104 personnes hospitalisées atteintes du COVID-19, dont 21 en soins intensifs.

L’Autriche enregistre depuis des semaines une nette tendance à la hausse du nombre quotidien d’infections, qui était de 282 vendredi, une évolution jugée «préoccupante» par le chancelier fédéral, le conservateur Sebastian Kurz.

« Il était prévisible que le nombre de nouvelles infections augmenterait en raison des voyages pendant la période des fêtes. Mais oui, je suis préoccupé: les chiffres actuels sont inquiétants », a admis aujourd’hui Kurz dans des déclarations au journal « Österreich ».

Bien que les données indiquent que près de la moitié des infections surviennent au sein de la famille ou à domicile, le chef du gouvernement a surtout souligné le nombre croissant de touristes autrichiens qui reviennent infectés de l’étranger et a plaidé pour un meilleur contrôle sanitaire en les frontières.

« Ici, nous devons faire des contrôles plus stricts. Il est urgent que les autorités sanitaires garantissent un contrôle plus large que celui réalisé à ce jour », a-t-il déclaré.

« De plus, il est de la responsabilité de chaque individu de se conformer aux directives et de se soumettre à un test de coronavirus dans les 48 heures (après son entrée dans le pays) », a-t-il ajouté.

Il faisait référence aux exigences actuelles pour l’entrée de personnes de 32 pays considérés comme à haut risque de contagion en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette liste, qui augmente de plus en plus ces dernières semaines, comprend la plupart des pays des Balkans et toute l’Espagne, à l’exception des îles Baléares et des îles Canaries, entre autres.

Toute personne arrivant en Autriche à partir de là doit soit présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, soit passer un test seul dans les deux jours et rester en quarantaine jusqu’à ce que le résultat de l’analyse médicale soit obtenu.