Les médecins spécialistes de l’hôpital Vithas Xanit International, situé dans la ville de Benalmádena à Malaga, ont conseillé aux citoyens de prendre une courte pause toutes les heures, environ, pour utiliser le masque pour prendre de l’oxygène et ventiler le visage.

«Idéalement, du point de vue respiratoire, une petite pause de cinq ou dix minutes devrait être faite toutes les heures, voire toutes les 45 minutes, en enlevant le masque, et si possible, en se reposant entre 30 et 60 minutes après une journée de quatre ou cinq heures de masque », expliquait ce lundi dans un communiqué Gustavo de Luiz, chef du service de pneumologie de Vithas Xanit International, géré en privé.

Ce spécialiste a ajouté que, « malgré cela, le repos ne peut être fait que si les réglementations sur l’utilisation du masque ne sont à aucun moment enfreintes ».

Il a rappelé qu ‘ »un masque non réutilisable ne devrait pas être utilisé pendant plus de quatre heures et devrait être changé encore plus tôt s’il est mouillé ou détérioré » et que le masque doit être conservé dans un endroit approprié et exempt de germes pendant la durée de sa fabrication. une pause.

«La plupart des gens la laissent sur leur cou, ou sur leur poignet, ce qui n’est pas recommandé car elle peut entrer en contact avec une surface contaminée, mais il faut aussi éviter de la placer sur la table de travail ou sur une table de restaurant. pendant que nous mangeons ou que nous le mettons dans notre poche », a-t-il détaillé.

De Luiz insiste également sur la nécessité de prêter attention à l’heure à laquelle le même masque est utilisé, car en plus de perdre en efficacité, une utilisation prolongée sans avoir été modifiée peut également provoquer des maladies de la peau, la génération de champignons ou de bactéries. «

«Dans le cas des masques chirurgicaux, ils doivent être jetés après une utilisation continue de quatre heures; avec les hygiéniques, il est nécessaire de suivre les recommandations du fabricant, qui spécifient généralement le temps pendant lequel il est efficace, mais indépendamment de cela, ils doivent être lavés quotidiennement et dans le cas de filtres, ils doivent être remplacés tous les jours « , précise.