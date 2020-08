Les nutritionnistes disent qu’il n’est pas vrai que le petit-déjeuner soit le repas le plus important de la journée. Le dîner non plus. En fin de compte, ce qui compte, selon ces experts, c’est le décompte global des calories que vous consommez tout au long de la journée. C’est-à-dire: vous ne pouvez perdre du poids que si vous tombez dans un déficit calorique. La logique elle-même le dit: vous perdrez du poids si vous mangez moins de calories que vous n’en dépensez tout au long de la journée. Mais comment pouvez-vous contrôler cela? La vérité est que cela peut être fait de manière très simple: les nouvelles montres intelligentes et les différentes applications mobiles qui sont arrivées sur le marché ces derniers mois vous permettent de surveiller les calories que vous mettez dans votre corps et celles que vous brûlez. Mais l’importance du dîner va au-delà de l’énergie que vous donne ce dernier repas de la journée: il faut le contrôler pour faciliter la digestion, bien se reposer et ne pas s’endormir avec des calories vides que vous ne brûlerez plus.

Ensuite Que devez-vous avoir au dîner pour perdre du poids? La première chose sur laquelle vous devez être clair est que vous devez oublier l’alcool. Dans cet article, nous vous indiquerons les boissons les plus grasses de leur journée. Et parmi eux, le vin et la bière. Alors mieux vaut dîner avec de l’eau. De cette façon, vous soustrayez des calories qui ne mènent nulle part. Veillez à ne pas inclure de boissons sucrées ou de boissons gazeuses dans votre dernier menu de la journée à moins qu’elles ne soient de la gamme «zéro».

Une autre clé importante à garder à l’esprit est qu’un dîner léger vous permettra de mieux dormir et vous reposer.. Et c’est important. Dans ce lien nous vous dirons dans votre journée l’importance de bien dormir pour pouvoir affronter la journée avec énergie et ainsi perdre du poids de manière saine et naturelle.

Mais passons au plus tangible. Quels aliments devez-vous mettre dans ce dîner pour perdre du poids? Le plus simple est que vous optez toujours pour la « vraie nourriture » (dans ce lien, nous expliquons ce que c’est) et que vous rejetez les ultra-traités. Oublier les desserts préfabriqués et opter pour des fruits pour l’après-dîner (que ce soit une poire, une pomme ou une banane), cela vous fera économiser des calories inutiles. Oubliez le mythe selon lequel le fruit la nuit fait grossir. Et comme plat principal, optez toujours pour les légumes. Si cela peut être dans un bouillon ou un smoothie. Cela vous amènera à atteindre deux objectifs: avoir un dîner sain et, en plus, rencontrer les cinq morceaux de fruits et légumes que vous devez consommer chaque jour.

Enfin, ne restez pas sur le canapé après ce dîner. Promenade. Déplacez-vous pendant environ 15 minutes. Dans cet article, nous vous expliquons les avantages de le faire. Vous pouvez brûler beaucoup de calories. N’oubliez pas que le plus important est d’avoir une vie saine.