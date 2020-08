La production mondiale de fruits de mer pourrait augmenter entre 21 et 44 millions de tonnes d’ici 2050, ce qui représente entre 12 et 25% de l’augmentation de toutes les protéines animales nécessaires pour nourrir 9,8 milliards de personnes d’ici le milieu du siècle, selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature.

La recherche, cependant, avertit que la réalisation de cette augmentation de la production alimentaire de manière durable dépendra de trois facteurs: réformes politiques, innovation technologique et évolution de la demande future.

L’étude, réalisée par des scientifiques d’institutions en Argentine, au Chili, en Chine, au Japon, en Malaisie, au Mexique, en Norvège, en Afrique du Sud, aux États-Unis et à l’Université de Vigo (Espagne), rappelle que sur une planète où les ressources sont limitées, les deux sur terre comme dans les océans, et là où la population croît de façon exponentielle, l’approvisionnement mondial en nourriture sans compromettre les écosystèmes est un défi incertain.

Actuellement, les aliments de la mer, produits à partir des captures de poissons (pêche) et des fermes piscicoles (mariculture), ne représentent que 17% de la production annuelle de protéines animales consommées dans le monde, mais pourraient jouer un rôle beaucoup plus important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale et fournir jusqu’à 25%.

La mariculture, un secteur d’avenir

Dans ce travail, dirigé par l’économiste de l’Université de Californie Christopher Costello, les scientifiques ont analysé les données de 4 702 pêcheries pour simuler leur production au cours des prochaines décennies et calculer le potentiel de la mariculture dans le monde.

Pour ce faire, les chercheurs se sont appuyés sur l’approvisionnement alimentaire mondial provenant de deux sources: la pêche et l’élevage de poissons marins et de mollusques bivalves, et sur la base de ces données, ils ont fait des projections pour 2050, en utilisant des modèles bioéconomiques qui prennent en compte des facteurs tels que gestion économique et contraintes alimentaires.

Les conclusions indiquent que les deux secteurs, et en particulier celui de la mariculture, « sont capables de produire durablement une quantité de nourriture nettement supérieure à l’actuelle, mais en tenant compte de certaines limitations ou hypothèses », explique-t-il à Efe. Elena Ojea, chercheur à l’Université de Vigo et co-auteur de l’ouvrage.

Mettre fin à la surpêche et améliorer la mariculture

Selon l’étude, les océans pourraient produire au moins 21 millions de tonnes de plus chaque année, mais pour cela il est nécessaire de garantir la capacité biologique des océans à produire de l’aquaculture et de la pêche, que la demande soit ajustée à la capacité de production de ces écosystèmes, et que la gestion est durable (éviter la surpêche et améliorer les techniques de mariculture).

«Aujourd’hui, nous pourrions améliorer la production marine avec ces trois choses: ajuster la demande vers une alimentation plus durable de l’océan, avec beaucoup d’innovations technologiques, et utiliser des politiques qui mènent à une gestion durable. Il suffit vraiment de la volonté politique internationale. , précise le chercheur espagnol.

«Le message de notre travail est clair: lutter contre la surpêche et améliorer la mariculture – éviter les impacts environnementaux – nous pourrons produire beaucoup plus », insiste Ojea.

Enfin, l’étude prévient également que l’approvisionnement en denrées alimentaires d’origine marine pourrait être sensiblement différent à l’avenir: alors qu’aujourd’hui les prises de pêche prédominent, au milieu du siècle, jusqu’à 44% des fruits de mer pourraient provenir de la mariculture.