L’augmentation incessante des infections à coronavirus, avec 1772 nouveaux positifs, affecte à nouveau le tourisme, alors que la Suisse rejoint les pays qui imposeront une quarantaine aux voyageurs en provenance d’Espagne, tandis que l’Autriche étudie l’imposition de restrictions sur les voyages de ses ressortissants et la Galice comprend à Madrid dans votre registre des visiteurs.

65% des nouveaux positifs ont été détectés en Aragon (614) et à Madrid (539), tandis qu’en Catalogne ils ont légèrement augmenté à 146, selon les données de ce mercredi du ministère de la Santé, qui n’inclut pas déjà le Pays basque Castilla-La Mancha, et qui s’élèvent à 305 767 personnes infectées depuis le début de la pandémie, soit près de 3 000 de plus que celles signalées hier.

Le nombre de décès par coronavirus en Espagne est passé ce mercredi à 28499, dont 25 la semaine dernière.

La Suisse rejoint 28 autres pays qui obligent les voyageurs en provenance d’Espagne ou de certaines de ses régions à maintenir un confinement préventif pendant 14 jours, dont le Royaume-Uni, la Belgique, la Norvège et la Russie.

Il commencera à appliquer cette quarantaine, qui exempte ceux des îles Baléares ou des îles Canaries, le 8 août, après avoir inclus l’Espagne dans la liste des pays à risque «élevé» d’infections, tandis que l’Autriche examine «intensément» la possibilité d’émettre des conseils aux voyageurs pour certaines régions ou restreindre les voyages dans ces régions.

De plus, la Galice a inscrit Madrid dans son registre obligatoire des voyageurs ce mercredi, alors qu’elle dispensera désormais ceux de La Rioja et du Portugal de se conformer à cette mesure, en raison de la situation épidémiologique dans cette communauté.

Aragon, la communauté qui mène la liste des nouvelles infections quotidiennes, a enregistré un sixième décédé dans la résidence Burbáguena (Teruel) depuis qu’une épidémie de covid-19 a été détectée dans ce centre, qui affecte actuellement 63 des 94 utilisateurs et 17 travailleurs.

Pour sa part, Madrid a signalé quatre nouvelles foyers avec 33 cas positifs et 37 contacts en cours de suivi. L’un d’entre eux (17 positifs) causé par la célébration d’un anniversaire dans un bar et un autre associé au centre résidentiel pour adultes auquel Iñaki Urdangarin assiste pour faire du bénévolat, de sorte que tout le personnel extérieur a été empêché d’entrer au centre.

La Catalogne, une autre des communautés qui accumule le plus d’épidémies, a commencé à mener une campagne à Ripollet (Barcelone) dans le Vallès Occidental pour effectuer des tests PCR porte-à-porte sur les habitants des zones où des épidémies majeures de COVID-19 ont été détectées . L’objectif est de trouver des personnes asymptomatiques dans une initiative qui cible principalement la population âgée de 15 à 45 ans.

La situation des résidences de la capitale de Soria est également préoccupante et les visites familiales ont été annulées après les épidémies détectées en Castille et León, qui touchent 35 zones de santé de base de la communauté, en particulier dans cette province et dans la ville de Burgos. Aranda de Duero.

Avec plus de 100 cas actifs, la situation est compliquée dans la zone d’Aranda de Duero, qui enregistre 41,47 positifs déclarés pour 10 000 cartes de santé, plus élevé que celui des communes de Valladolid confinées par décision de justice.

Malgré cela, le ministère de la Santé n’a pas détecté de transmission communautaire, ce qui implique des infections incontrôlées et qui existait dans les municipalités de Valladolid d’Íscar et Pedrajas de San Esteban.

Les habitants de Totana (Murcie) continueront « par précaution » pendant une troisième semaine dans la phase 1 rendue plus flexible, à laquelle la municipalité de Murcie s’est repliée le 23 juillet, alors qu’elle avait réduit le nombre de cas de 136 à 82 la deuxième semaine. de confinement.

Dans la province voisine d’Albacete, les plus de 200 intérimaires confinés dans les locaux de la Fair Institution, dont certains se sont échappés ce matin pour protester contre leur situation, seront réinstallés dans différents pavillons, par groupes de 20 à 25 personnes, pour qu’ils peuvent se conformer au mandat judiciaire et que l’épidémie est terminée le plus tôt possible.

En outre, en Estrémadure, où 21 nouveaux cas ont été notifiés, dont l’un dans une résidence qui a été fermée, la justice a rejeté la demande du Conseil de limiter à 15 le nombre maximum de personnes dans les réunions familiales privées et dans les espaces publics. consommation de boissons alcoolisées ou pour d’autres activités non autorisées (bouteilles).

De son côté, le gouvernement canarien a fait part à l’exécutif central de son refus d’assumer sans soutien les quarantaines d’immigrants positifs pour covid et a exigé que les espaces de défense ou les propriétés de la société de gestion d’actifs de la restructuration bancaire soient activés ( Sareb).

Les îles Canaries comptent actuellement 14 flambées actives de coronavirus avec 151 positifs, dont la moitié, 75, correspondent à des immigrants arrivés dans les îles de Patera, a rapporté le ministère de la Santé sur Twitter.