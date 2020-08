L’Association espagnole de pédiatrie de soins primaires (AEPAP) a soulevé hier une série de recommandations d’hygiène, éloignant et renforçant les centres de santé pour faciliter la rentrée scolaire en personne et éviter la contagion du coronavirus chez les mineurs. Ces lignes directrices sont destinées à la réunion le 27 des ministres de l’Éducation et de la Santé, Isabel Celaá et Salvador Illa, respectivement, avec les conseillers régionaux de la branche pour discuter du début du nouveau cours.

L’AEPAP recommande de faire des itinéraires séparés afin que les enfants ne traversent pas dans les couloirs, que les enseignants portent toujours un masque, ainsi que les élèves, si la distance de sécurité ne peut être maintenue. De même, il s’engage auprès de petits groupes et, chez les jeunes enfants, de «bulles»: «Ils devraient rester en classe, pendant la récréation et à l’entrée et à la sortie de l’école», selon les pédiatres. Concernant les mesures d’hygiène, les spécialistes conseillent de ventiler les salles de classe entre les cours, d’hygiène des mains entre les cours et au retour de la récréation, la disponibilité d’hydrogel et de masques et la désinfection des salles de classe en fin de journée.