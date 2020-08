Les personnes plus de 60 ans présenté des niveaux inférieurs de dépression, d’anxiété et de stress par rapport aux personnes plus jeunes dans la phase la plus aiguë de la pandémie de Covid-19, malgré le fait qu’il s’agissait du groupe dans lequel le virus a causé la morbidité et la mortalité les plus élevées, selon une enquête en ligne menée auprès de plus de 1600 personnes âgées de 29 ans. Mars et 5 avril par l’Institut de recherche de l’hôpital universitaire 12 de Octubre de Madrid i + 12, l’Université Miguel Hernández et l’hôpital universitaire San Juan de Alicante.

L’hypothèse initiale de l’étude reposait sur le postulat selon lequel ce segment de la population aurait peut-être un diagnostic plus clinique de détresse émotionnelle que d’autres profils de personnes plus jeunes, car l’impact du virus sur le premier était beaucoup plus important et ils connaissaient également cette situation de vulnérabilité à partir des informations disponibles. Cependant, les résultats de l’enquête, publiés dans l’American Journal of Geriatric Psychiatry, montrent des données opposées et montrent que l’incidence était plus faible.

La méthodologie utilisée dans l’enquête a été la «boule de neige», qui permet d’étendre la connaissance de l’existence de l’enquête dès un premier lancement via les réseaux sociaux et l’email qui permet sa retransmission par d’éventuels utilisateurs.

Les résultats de l’enquête montrent également que la moindre incidence de ces pathologies dans la population de plus de 60 ans pourrait être due à les facteurs liés à l’éducation et à la culture, comme l’expérience de la période d’après-guerre, ce qui aurait facilité le développement de mécanismes de défense dans des situations défavorables comme la situation actuelle.

La recherche montre également que il n’y avait aucune différence entre les hommes et les femmes concernant la présence de ce type de maladie dans ce groupe d’âge. En outre, il a été constaté que ce groupe spécifique de personnes présentait des niveaux plus élevés d’anxiété, de dépression et de stress aigu dans les cas qui avaient des problèmes financiers ou qui prenaient des anxiolytiques.