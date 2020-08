Les pompiers espagnols de l’Organisation GERCCMA Arcón Méthode qui ont voyagé au Liban estiment que le retard dans le début des opérations de sauvetage après l’explosion dans le port de Beyrouth, en raison des protocoles du ministère libanais de la Santé par la pandémie de coronavirus.

« Il y a eu des retards dans différents aspects en raison de la pandémie COVID-19 », a déclaré le chef du contingent des opérations, Jaime Parejo, à Efe à Beyrouth.

Le groupe, composé de cinq pompiers andalous, est arrivé vendredi à Beyrouth pour participer à des opérations de sauvetage, après l’explosion de mardi qui a fait jusqu’à présent 158 ​​morts et quelque 6 000 blessés.

Cependant, jusqu’à samedi, ils ne pouvaient pas commencer à travailler dans le «ground zero» car ils devaient se conformer à la quarantaine.

VINGT-QUATRE HEURES DE VIE

« Ces vingt-quatre heures auraient pu être vitales », a déclaré Parejo, ajoutant qu’ils devaient respecter le protocole de santé car « il n’y a aucune exception pour sauver des vies ».

Le chef d’équipe a estimé que s’ils étaient arrivés à l’avance, ils auraient «localisé en toute sécurité des personnes enterrées vivantes».

Lors des recherches d’hier, ils n’ont trouvé aucun survivant et aujourd’hui ils ont conclu la première partie de leur mission.

« Il est possible que (COVID-19) ait généré des décès non pas en tant que maladie, mais en retardant les opérations de sauvetage et de sauvetage là où chaque minute compte », a-t-il déclaré.

L’un des membres de l’équipe, Pedro Luque Cruz, a ajouté que l’unité est arrivée 84 heures «en retard» au Liban, 60 heures s’étant écoulées avant l’activation du plan d’urgence.

Selon ce pompier, l’ambassade du Liban à Madrid leur a personnellement demandé d’agir après s’être offert, mais ils ont quitté l’Espagne plus tard car «tant que le pays ne demandera pas d’aide humanitaire, nous ne pouvons pas y accéder».

Outre Parejo et Luque, l’unité espagnole est composée de David Cabrera Jiménez, Javier Luque Sánchez et Jair Pereira Rodríguez, qui viennent des services d’incendie de Séville, Almuñécar (Grenade) et Malaga.

MISSION ACCOMPLIE

De même, l’équipe de sauvetage espagnole a été satisfaite de la mission, dans laquelle elle a travaillé samedi matin dans le «ground zero» du port et l’après-midi dans la périphérie.

« Nous avons terminé notre mission avec les chiens avec une efficacité maximale à la fois dans les zones assignées de ‘ground zero’ et dans les maisons effondrées à la suite de l’explosion à la périphérie de la ville où nous avons effectué le raid », a déclaré Parejo.

Les pompiers utilisent la méthode Arcón pour les opérations de sauvetage, un système officiel pour la formation et l’intervention des équipes canines de recherche, de détection et de sauvetage, et ont eu l’aide des chiens Heavy, Gollum, Maya et Rasti.

« Nous considérons que la mission est terminée comme l’armée nous l’a transmise, puisque les opérations de recherche et de détection sont suspendues », a déclaré Parejo.

Le chef du bataillon du génie de l’armée libanaise, Rojeh Khoury, a annoncé ce dimanche que la première phase des travaux de recherche et de sauvetage s’est achevée sans qu’aucun survivant ne soit retrouvé.

L’armée a expliqué lors d’une conférence de presse qu’après trois jours de recherche, « l’espoir de retrouver des personnes vivantes a diminué », mais les travaux se poursuivent pour récupérer les corps sous les décombres.

« Les équipes qui recherchaient des personnes vivantes considèrent que leur travail est terminé », a déclaré Khoury, tandis que d’autres continuent à rechercher les restes du défunt.

Isaac J. Martin