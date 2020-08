Les réparations effectuées dans l’emblématique observatoire d’Arecibo, l’un des plus importants au monde, après la rupture d’une partie de la plaque réflecteur du télescope de 307 mètres de large qui a provoqué une coupure de 30 mètres, pourraient durer jusqu’à 6 mois , alors que la date de réouverture est encore inconnue, quoique partielle.

Le directeur de l’observatoire d’Arecibo, Francisco Córdova, a expliqué ce vendredi via la plateforme de visioconférence Zoom qu’ils travaillaient d’arrache-pied pour connaître la raison de l’incident et, surtout, pour rétablir le fonctionnement du centre dans les plus brefs délais.

Portée inconnue

Cette période de 6 mois est destinée à achever la réparation d’un dommage dont l’ampleur est encore inconnue, bien qu’il n’y ait pas de jour pour reprendre les opérations, ce qui, au départ, on pensait pouvoir être un délai proche de 2 semaines.

L’incident affecte une infrastructure associée à l’image de Porto Rico et qui a été pendant plusieurs décennies le principal télescope dans la recherche de la vie extraterrestre et le décor de plusieurs films pour le monde entier.

Le directeur a indiqué que la défaillance s’est produite au point d’attache du câble de support auxiliaire, ce qui a provoqué la chute.

Le câble a heurté le réflecteur et a cassé environ 300 panneaux.

Córdova a indiqué que le point d’amarrage a une durée de vie utile d’environ 50 ans et qu’à l’heure actuelle, un peu plus de 20 ans se sont écoulés.

La plaque réflectrice est constituée d’environ 39 000 panneaux d’aluminium perforés placés sur un échafaudage en acier qui lui donnent une forme sphérique au moyen de câbles à contrepoids.

Le câble tombé est l’un des 12 qui supportent le poids du module récepteur qui est suspendu au-dessus du réflecteur.

Intégrité des installations

Le responsable a souligné que l’un des aspects positifs de cet incident est qu’aucun technicien de l’Observatoire n’a été blessé lors de l’incident, qui s’est produit lundi à 02h45 heure locale (06h45 GMT).

Córdova a déclaré que la cause de la rupture du câble n’était pas encore claire et que les équipes techniques tentaient d’en clarifier la raison.

«Nous nous concentrons désormais sur l’intégrité des installations», a-t-il déclaré, après avoir précisé qu’il était encore trop tôt pour connaître le coût des dommages causés par la chute du câble.

«La priorité est l’intégrité et la sécurité des installations», a-t-il souligné, en plus d’insister sur le fait que plusieurs équipes de techniciens de diverses entreprises tentent de savoir exactement ce qui s’est passé.

L’événement a entraîné la fermeture des installations pendant au moins 2 semaines, bien que Córdova ait précisé qu’il n’y a aucune certitude quant au moment où l’Observatoire pourra à nouveau fonctionner normalement.

Concernant la manière dont tout cela affecte la recherche scientifique, il a indiqué que l’objectif est que les projets en cours de la National Aeronautics and Space Administration (NASA, en anglais) puissent être repris le plus rapidement possible.

Ray Lugo, directeur du Florida Space Institute et chercheur principal de la Central Florida University (UCF) à l’Observatoire, a indiqué que la priorité à l’heure actuelle est de réparer les dommages et de protéger l’intégrité des travailleurs qui exercent leur travailler dans ce centre scientifique.

Ouragan Maria

Ce n’est pas la première fois que l’Observatoire d’Arecibo est affecté par un type de dommage, puisque, par exemple, lors de l’ouragan María en 2017, des dommages ont été enregistrés, bien que l’activité se soit rétablie des mois plus tard.

Il s’agit actuellement de la principale installation de recherche dans les domaines de la radioastronomie, de la science planétaire et de la science spatiale atmosphérique dans le monde.

L’observatoire est administré par l’UCF depuis 2018.

Après quatre décennies sous l’administration de l’Université Cornell et 6 ans sous le consortium de SRI International, de l’University Space Research Association (USRA) et de l’Université métropolitaine (UMET), l’Observatoire Arecibo est passé à l’UCF.

L’installation, qui abrite l’un des télescopes les plus puissants de la planète, est utilisée par des scientifiques du monde entier pour mener des recherches dans les domaines des sciences atmosphériques, des sciences planétaires, de la radioastronomie et de l’astronomie radar.

Arecibo abrite également une équipe qui dirige le projet de radar planétaire soutenu par le programme d’observation d’objets géocroiseurs de la NASA au Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA grâce à une subvention accordée à l’UCF. . .futur