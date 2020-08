Les nombreuses vallées qui composent le paysage de la surface de Mars n’ont pas été créées par le cours des rivières, mais par le dégel qui s’est produit sous les plaques glaciaires, selon une étude publiée dans la revue Nature.

La recherche, menée par l’Université de la Colombie-Britannique (Canada), pourrait exclure définitivement l’hypothèse dominante jusqu’à présent, qui décrit un «Mars primitif chaud et humide» et soutient que la planète rouge avait des rivières, des pluies et des océans dans son passé lointain.

L’auteure principale de l’étude, Anna Grau Galofre, et ses collègues ont conçu et utilisé de nouvelles techniques pour examiner des milliers de vallées martiennes, tout en les comparant aux canaux sous-glaciaires présents dans l’archipel arctique canadien, un processus qui a produit des «similitudes frappantes», se démarquer dans une déclaration.

«Depuis quarante ans, depuis la découverte des vallées de Mars, nous avons supposé que les rivières qui y coulaient s’érodaient et créaient toutes ces vallées. Pourtant, il existe des centaines de vallées très différentes les unes des autres», explique l’expert.

Similitudes terrestres

Lors de l’observation de la Terre depuis un satellite, souligne-t-il, « de nombreuses vallées » sont détectées, dont certaines proviennent de rivières ou de glaciers, tandis que d’autres sont sculptées par différents « processus et chacun a une forme particulière ».

«Quelque chose de similaire se produit sur Mars, car les vallées sont très différentes les unes des autres, ce qui suggère que de nombreux processus sont intervenus pour les former», explique Grau Galofre.

Plus précisément, les scientifiques ont trouvé de nombreuses similitudes entre certaines vallées martiennes et les chenaux sous-glaires de l’île Devon, dans l’archipel arctique canadien.

«Cette île est l’une des meilleures analogies que nous ayons pour Mars ici sur Terre. C’est un désert polaire froid et sec, et la glaciation est principalement due au froid», déclare le co-auteur de l’étude Gordon Osinski de l’Université de l’Ontario. Occidental et l’Institut d’observation de la Terre et de l’espace.

Pour parvenir à ces conclusions, les experts ont analysé plus de 10 000 vallées martiennes avec un nouvel algorithme qui a déduit les processus d’érosion sous-jacents.

«Ces résultats sont la première preuve d’une érosion sous-glaciaire étendue causée par le drainage canalisé des eaux de fonte se produisant sous une ancienne calotte glaciaire sur Mars», note un autre auteur, Mark Jellinek de l’Université de Grande-Bretagne. Columbia.

Ils montrent également que seul un petit nombre de systèmes de vallées coïncident «avec des schémas typiques d’érosion des eaux de surface», ce qui «diffère grandement de la position conventionnelle».

Modèles climatiques

Cette nouvelle ligne de recherche ouverte par Grau Galofre et ses collègues pourrait également expliquer comment des vallées se sont formées sur Mars il y a 3,8 milliards d’années, sur une planète plus éloignée du Soleil que de la Terre et à une époque où l’intensité de l’étoile était plus jeune.

Les modèles climatiques, poursuit-il, prédisent que le climat du début de Mars était beaucoup plus froid pendant le processus de formation de la vallée et, en rassemblant toutes les données, « nous avons essayé de formuler une hypothèse qui n’avait pas été envisagée. »

«Ces réseaux de canaux et de vallées peuvent se former sous les calottes glaciaires, dans le cadre du système de drainage qui se forme naturellement sous les calottes glaciaires lorsque l’eau s’accumule à la base», explique l’expert.

Ces milieux, conclut-il, pourraient présenter «de meilleures conditions de survie» pour «une hypothétique existence de vie sur Mars», puisque les calottes glaciaires offrent plus de «protection et de stabilité» aux eaux sous-jacentes. en même temps qu’ils sont un bouclier contre le rayonnement solaire lorsqu’il n’y a pas de champ magnétique. .futuro