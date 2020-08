Les employeurs de l’hôtellerie et de la vie nocturne ont annoncé ce vendredi qu’ils allaient faire appel devant les tribunaux des nouvelles restrictions convenues pour les bars, restaurants et boîtes de nuit et exiger des aides pour éviter la faillite d’un secteur qui se sent maltraité depuis le début de la pandémie.

Ainsi, des mesures telles que la fermeture des discothèques, des salles de danse et des bars à cocktails, le délai jusqu’à 1h du matin pour les bars et restaurants, qui ne pourront pas accepter de nouveaux clients après minuit, n’auront pas d’application pacifique, et l’interdiction de fumer dans la rue, y compris les terrasses, lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée.

Ces normes, dénoncent-ils, n’ont pas été convenues avec le secteur et la plupart des employeurs ont été pris à l’improviste.

« Nous ne pouvons pas y consentir. Nous allons faire appel oui ou oui: le gouvernement prend des mesures contre notre secteur et sans avoir la preuve qu’elles seront utiles », a déclaré à Efe le président de l’industrie hôtelière espagnole, José Luis. Yzuel.

En attendant de savoir si ce sera l’exécutif central qui légiférera pour l’ensemble du territoire ou si chaque gouvernement autonome testera ses propres réglementations en collectant les mesures convenues au sein du Conseil interterritorial de la santé, Yzuel rappelle que dans certaines communautés ils ont déjà reçu le soutien de la justice. quand ils sont allés au tribunal.

Ce même vendredi, peu avant que le ministre de la Santé, Salvador Illa, n’annonce les mesures convenues avec les communautés, la Cour supérieure de justice du Pays basque (TSJPV) a partiellement examiné un recours formé par les associations hôtelières de Biscaye et de Gipuzkoa.

Entre autres restrictions, le gouvernement basque souhaitait que les pubs et discothèques ferment à 1h30 du matin, et, comme des sources de ces associations l’ont informé, la chambre contentieuse administrative a suspendu ce point afin qu’ils puissent ouvrir jusqu’à 3 et 5, respectivement.

« On a le sentiment qu’ils jouent par essais et erreurs, ils n’ont aucune idée de comment le résoudre. C’est un désastre total et ils nous mettent sous les projecteurs », déplore Yzuel, qui remet même en question le fondement de certaines des mesures convenues: « Il n’y a pas preuve scientifique que le tabagisme peut causer des infections; ils ne le donnent pas parce qu’ils ne l’ont pas. «

España de Noche, la fédération nationale des entrepreneurs du divertissement et du divertissement, fera également appel d’un accord qu’elle considère comme une « aberration totale » devant les tribunaux.

Dans des déclarations à Efe, son président, Ramón Mas, a exigé un sauvetage des communautés autonomes et a critiqué le fait que les fermetures et les restrictions ont été décidées sans parler au secteur, sans planification future et sans offrir aucun type d’aide compensatoire.

Avec 25 000 entreprises, a-t-il souligné, le secteur de la vie nocturne génère 200 000 emplois et représente 1,8% du PIB.

« Nous sommes déjà fatigués de cette situation. Il n’est pas possible de jouer comme ça avec le patrimoine, les entreprises, les travailleurs et tant de familles », a déploré Mas.

À la veille d’un week-end avec une multitude de concerts programmés dans les salles et les lieux à travers le pays, en plus de la colère dans le secteur, il y a une incertitude qui attend de connaître une réglementation à laquelle ils ne s’attendaient pas.

Selon l’Association internationale de la vie nocturne, sans aide, 80% de son tissu commercial sera perdu. Parmi leurs pires présages, que la fermeture soit effective ce week-end, « pour lequel il y a déjà tant d’événements au programme, des artistes engagés et des billets vendus », expliquent-ils à Efe.

« D’accord, plus de mensonges, nous ne sommes pas des meurtriers et si nous voulons quelque chose avec notre bon travail, c’est rendre les clients et amis heureux. » Avec ce message, cinquante cents professionnels du syndicat de l’hôtellerie de la ville ont manifesté ce vendredi sur la Plaza de María Pita à La Corogne.

Sans aide compensatoire, a également prévenu l’Association des entrepreneurs touristiques d’Estrémadure (Setex), de nombreux endroits seront voués à la fermeture définitive.