L’hydroxychloroquine réduit les accidents de scooter, selon une étude qui compte parmi ses signataires le chien du président français, Emmanuel Macron. Une «enquête» avec laquelle ses auteurs authentiques ont révélé les rares critères de publication d’une revue scientifique.

L’histoire de la fin de ce faux article dans le très peu connu Asian Journal of Medicine and Health est racontée sur son blog par l’un de ses auteurs, le médecin de l’Université de Lille (France) Michaël Rochoy.

L’objectif était simple: «tout doit être ridicule, du titre aux références et même à la plus petite phrase de l’article. Si nous pouvons publier ce type d ‘« article », nous aurons répondu à notre question initiale: ce magazine publie-t-il quelque chose ?, écrit.

L ‘«enquête» a été publiée le 15 et a été retirée 24 heures plus tard, lorsque les auteurs ont découvert le désordre sur les réseaux sociaux. Le magazine a justifié sa suppression « après la plainte d’une fraude scientifique grave », précise Retraction Watch, un site internet qui compile les études qui sont rétractées par les publications.

Les vrais auteurs de l’étude, quatre scientifiques suisses et français, ne donnent pas un point sans fil déjà du titre: «Contrairement aux attentes, le SRAS-CoV-2 est plus mortel que les scooters. L’hydroxychloroquine pourrait-elle être la seule solution ? « , en référence au chercheur français Didier Raoult.

Ce microbiologiste a souligné au début de la pandémie qu’en Italie, il y avait plus de décès par accidents de scooter que par coronavirus et, plus tard, a lancé un mouvement en faveur de l’hydroxychloroquine pour traiter la covid-19, un médicament qui a finalement été rejeté par l’Organisation mondiale. De la santé.

Les vrais auteurs du « rapport » sont rejoints dans la section signature, entre autres, par Nemo Macron – le chien de Macron – dont l’affiliation scientifique est le Palais Eliseo ou Manis Javanica, le nom scientifique du pangolin malais, un animal qui, dans un Au départ, il a été signalé comme étant l’origine du coronavirus.

Bien que ces détails puissent passer inaperçus aux responsables de la revue, il y en a d’autres, déjà en première page, qui laissent peu de doute, comme ceux lus dans la contribution des auteurs à la recherche.

« L’auteur DL était en vacances et a ajouté son nom à la dernière minute. L’auteur ST n’a rien écrit, mais a fourni les scooters. L’auteur OFH n’a rien fait, mais est un bon ami à nous (…) L’auteur NM -Nemo Macron- a dit « wow » quand les auteurs ont commencé à douter « .

L’étude décrit trois essais évaluant «le potentiel d’une association d’hydroxychloroquine et d’azithromycine pour prévenir les accidents de scooter», dont le résultat est que l’utilisation «massive» du premier médicament est «fortement liée» à un taux très bas de les accidents

Par conséquent, il conclut que cette combinaison de médicaments « devrait être utilisée de toute urgence dans la prévention des accidents de scooter dans le monde » et suggère que l’hydroxychloroquine « peut être ajoutée au sel de table pour éviter, en même temps, les covid- 19 et accidents de scooter « .

L’un des tests allégués a été réalisé avec un groupe de volontaires («amis et famille») qui, après avoir été traités avec les deux médicaments, ont dû se lancer à toute vitesse sur un scooter en descendant une pente contre un mur et freiner avant de le heurter.

L ‘«enquête» est pleine de phrases pleines d’esprit et de situations improbables, comme quand ils prétendent qu’ils n’ont pas pu mesurer la saturation en oxygène du défunt pendant le procès parce qu’ils n’avaient pas de matériel pour profaner les tombes.

La revue n’a pas été choisie au hasard, puisqu’elle avait publié un mois plus tôt un article signé par French, qui soulignait que l’hydroxychloroquine et l’azithromycine accéléraient la guérison des patients présentant des symptômes bénins du COVID-19 et dont la rigueur avait été remise en question par d’autres. scientifiques.

Asian Journal of Medicine and Health est « une revue inconnue et peut-être prédatrice », écrit Rochoy, faisant référence à des publications scientifiques qui n’appliquent pas les normes de qualité appropriées dans la publication d’articles, sans revue par d’autres experts, ou mal réalisées. . La publication de « l’enquête » leur a coûté 77 euros.

«Nous espérons (avec humilité) – dit Rochoy – que c’est une petite leçon pour les scientifiques et les journalistes crédules ou malhonnêtes qui ne sont pas habitués aux magazines prédateurs. Ces magazines acceptent et publient quoi que ce soit. Un article publié ne garantit pas la vérité. « .

Carmen Rodriguez