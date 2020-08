L’Inde a atteint 3 millions de cas confirmés de COVID-19 ce dimanche, en ajoutant un million de plus en seulement deux semaines, avec une courbe de contagion toujours en hausse alors que les autorités indiennes célèbrent la forte reprise.

Le nombre d’infections s’élève désormais à 3044940 (69239 au cours des dernières 24 heures), ce qui fait de l’Inde le troisième pays avec le plus grand nombre de cas dus à la pandémie, derrière les États-Unis et le Brésil, bien qu’à ce rythme, l’Inde pourrait surpasser dans les semaines à venir dans le pays sud-américain, avec 3,5 millions de cas aujourd’hui.

Cependant, les autorités indiennes soulignent que si ce pays de 1350 millions d’habitants n’a pas encore atteint le pic d’infections, les niveaux de récupération sont élevés, de 2,2 millions jusqu’à présent, environ 58000 dans les dernières 24 heures, plaçant le ratio récupération à 74,9%.

En outre, une autre donnée qui conduit à l’optimisme est que les personnes touchées par million d’habitants sont 2 156, alors qu’aux États-Unis, par exemple, elles dépassent 16 680, selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de décès par coronavirus en Inde est également relativement faible, avec 56706 décès (912 dans les dernières 24 heures), ce qui représente 40 décès par million d’habitants, une grosse différence par rapport à des pays comme l’Espagne, avec 616 décès par million .

«Des experts du monde entier (…) ont prédit que l’Inde, étant un si grand pays (…), n’avait pas de système en place pour lutter contre le COVID-19 (…) et il y en aurait au moins 300 millions (De plus) la maladie serait devenue incontrôlable, avec au moins 5 ou 6 millions de morts », a expliqué le ministre de la Santé Harsh Vardhan lors d’un événement ce week-end.

« Cependant », a-t-il ajouté, « tout le monde s’est réuni pour contribuer en tant que guerriers de la couronne. Pas seulement les professionnels de la santé », ce qui a conduit à ce que ces prédictions ne se soient pas réalisées, a célébré le ministre lors de l’inauguration d’un centre de soins aux patients atteints de coronavirus.

AUGMENTATION DES TESTS QUOTIDIENS

Selon les autorités sanitaires indiennes, le pays continue d’étendre sa capacité de dépistage du coronavirus, avec quelque 800000 au cours des dernières 24 heures, un chiffre qui a dépassé le million de tests entre vendredi et samedi, qui était un record quotidien depuis début de la pandémie.

Ainsi, avec ces dernières données, 35,3 millions de tests ont été réalisés à ce jour dans les 1 511 laboratoires dont dispose le pays, selon les données du Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR).

«Bien qu’un nombre plus élevé de tests conduise initialement à une augmentation du taux de positivité, il finira par diminuer lorsqu’il est combiné à d’autres mesures, telles que l’isolement rapide, un suivi efficace et une prise en charge clinique rapide et efficace», a expliqué le ministère de la Santé. Samedi dans un communiqué.

QUARANTINE PAR ZONES

Malgré l’augmentation des cas, un nouveau confinement total de la population comme celui qui a eu lieu entre le 25 mars et début juin, et qui a été un coup dur pour l’économie, n’est pas attendu, l’isolement rapide des zones à plusieurs cas elles sont la pratique la plus utilisée par les autorités indiennes.

Il est courant de voir dans des villes comme les quartiers de New Delhi avec de petites zones complètement bloquées par la police, qui interdisent aux voisins d’entrer ou de sortir des maisons à l’intérieur du périmètre pendant la phase de quarantaine.

L’usage des masques est également obligatoire dans tout le pays, une imposition généralement respectée par la population, qui est déjà habituée à certaines périodes de l’année à leur usage régulier lorsque les niveaux de pollution montent en flèche.

New Delhi, avec 18 millions d’habitants, a connu un léger répit de la pandémie, avec quelque 160000 cas au total et une augmentation de 1412 au cours des dernières 24 heures, tandis que la région la plus touchée, l’ouest du Maharashtra, dont la capitale est Bombay continue de dominer le nombre avec 672 000, 14 492 de plus en 24 heures.

DÉTARTRÉ

Le gouvernement a décrété le 1er août l’entrée de l’Inde dans sa troisième phase d’élimination progressive des restrictions dans une grande partie du pays, où les restrictions de mouvement ont été supprimées et la plupart des activités sont autorisées, à l’exception de la zones de confinement.

Bien que le métro, les cinémas ou les lieux de vie nocturne tels que les discothèques soient toujours fermés dans tout le pays, le gouvernement indien a décrété ce mois-ci l’ouverture de gymnases dans le cadre de mesures de distanciation sociale.

Moncho torres