L’Italie débutera ce lundi dans un hôpital de Rome l’expérimentation chez l’homme du vaccin contre le coronavirus créé et produit dans ce pays.

Des milliers de personnes ont répondu à l’appel à la recherche de volontaires – la semaine dernière il y en avait 5 000 – mais finalement 90 seront soumises aux tests à l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani.

Le vaccin, créé, produit et breveté par la société italienne de biotechnologie ReiThera, basée à Castel Romano, a déjà passé des tests précliniques réalisés à la fois in vitro et chez l’animal.

Les premiers résultats ont mis en évidence une forte réponse immunitaire et un bon profil de sécurité, ont rapporté les autorités de la région du Latium, dont la capitale est Rome, qui a financé le vaccin avec 5 millions d’euros.

Les cinq premiers volontaires sont des hommes, âgés de 31 à 46 ans, qui ont passé des examens médicaux préliminaires et ont testé leur aptitude.

Le vaccin leur sera injecté et si aucun effet indésirable significatif n’est observé, ils passeront au groupe de volontaires suivant, qui recevra une dose plus élevée. Le deuxième tour devrait avoir lieu du 7 au 9 septembre.

En général, les 90 volontaires choisis sont répartis en deux groupes d’âge: 45 entre 18 et 55 ans et le même nombre entre 65 et 85 ans. Chaque groupe sera divisé en trois sous-groupes de 15 personnes, chacune recevant une dose de vaccin différente.

Au cours de la « phase 1 », chacun des volontaires recevra une dose de vaccin, et plus tard, chaque patient subira sept contrôles, les deux premiers jours après la vaccination, le dernier à 24 semaines.

De nombreux bénévoles sont des médecins, un détail qui a suscité un sentiment de grande approbation auprès des autorités sanitaires.

Si les résultats de cette phase sont positifs, la «phase 2» pourrait démarrer dès l’automne avec un plus grand nombre de volontaires, aussi bien en Italie que dans d’autres pays.