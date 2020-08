L’US Open dans la catégorie féminine débutera le 30 août, avec l’absence d’une poignée d’illustres, au moins six top 10, dont le tenant du titre, Bianca Andreescu, et numéro un du classement mondial, Ashleigh Barty.

Si dans le cas de l’épreuve masculine, la présence du numéro un mondial, Novak Djokovic, et de la majorité des adversaires des trois grands du tennis mondial, atténue l’absence de Rafael Nadal et de Roger FedererDans l’équipe féminine, il y a plus de joueuses qui manqueront que celles qui le seront.

Grandes absences

Si pendant quelques semaines l’absence de Ashleigh Barty, pour ne pas avoir mis en danger son équipe et elle-même en raison de la situation sanitaire actuelle, en plus de l’Ukrainienne Elina Svitolina, numéro 5 mondial, les Néerlandais Kiki bertens, septième, ni le tchèque Barbora Krejcikova, Numéro 8.

Cette semaine, l’absence à New York du Canadien Andreescu, vainqueur de l’édition 2019 et sixième au monde, s’est confirmée, de sorte qu’aucun des deux vainqueurs de l’année dernière ne défendra son titre, ce qui n’était pas arrivé depuis 2003.

La décision du numéro deux est toujours attendue, Simona Halep, qui a passé des mois à défolier la marguerite de sa présence ou non dans ce qui sera le deuxième Grand Chelem de la saison. Le Roumain disputera la finale de l’Open de Prague ce dimanche et devrait décider quoi faire dans les semaines à venir.

Bencic soit

Le dernier à sortir de l’US Open a été le Swiss Belinda Bencic, huitième joueur du monde, et que l’an dernier, elle a atteint les demi-finales, ce qui a confirmé qu’elle participera au tournoi de Rome.

« Je voulais vous dire que j’ai pris la difficile décision de ne pas participer à l’US Open de New York », a annoncé Bencic sur son compte Twitter. Je reviendrai à Rome le mois prochain. »Les Internationaux de Rome se jouent à partir du 14 septembre.

Dans tous les cas, les sœurs Willians, Serena et Venus, en plus de Sofia KeninOui, ils seront à New York, et cela suffit pour le fan américain.

Du côté espagnol, ce sera Garbiñe Muguruza, qui s’est démarquée par un bon début de saison et la présence de Sara Sorribes ou Aliona Bolsava, en attendant de connaître l’état de santé de Carla Suarez.

