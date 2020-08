Le pilote espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), actuel champion du monde de MotoGP, pourrait rater la saison de la Coupe du monde comme elle le sera laisser au moins deux ou trois mois jusqu’à ce qu’il se rétablisse complètement, comme son équipe l’a confirmé ce samedi.

« Le Champion du Monde MotoGP et son équipe, Honda Racing Corporation (HRC), après avoir étudié et contraster avec différents spécialistes l’étendue de la fracture de l’humérus du bras droit qu’il a subie le 19 juillet lors du Grand Prix d’Espagne, ils ont décidé de modifier le plan de redressement prévu », explique Repsol dans un communiqué de presse.

« L’objectif de Márquez et de l’équipe Repsol Honda est de revenir à la compétition lorsque le bras sera complètement récupéré, et on estime qu’il lui faudra entre deux et trois mois avant de pouvoir remonter sur sa RC213V », ajoute-t-il.

« HRC n’a pas fixé de grand prix spécifique pour le retour de l’actuel champion du monde et continuera de rendre compte de l’évolution de sa récupération », ajoute l’équipe Repsol Honda.

Le seul terme est le rétablissement complet

Alberto Puig, le directeur sportif de l’équipe, a déclaré: « On a beaucoup parlé de la récupération de Marc et des délais, mais depuis le premier moment, après la deuxième opération, nous avons dit que la seule échéance qui existe est qu’il est récupéré. cent pour cent de sa blessure. «

« Nous ne voulons pas nous précipiter. Lorsque Marc sera prêt à revenir et à concourir comme il le sait, nous penserons au prochain but », a déclaré Puig.

Márquez a été blessé le 16 juillet, au GP d’Espagne et il a été opéré à Barcelone deux jours plus tard. Le pilote Honda s’est rendu à Jerez pour tenter de disputer le Grand Prix, avec une plaque sur son humérus, mais c’était finalement impossible en raison de la douleur qu’il a subie. Début août, il a de nouveau été opéré pour remplacer la plaque d’origine de son bras, qui avait été déplacée – comme l’a déclaré Alberto Puig, Team Manager de Honda – ouvrant une fenêtre.

practicodeporte@efe.com