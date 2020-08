Le sévillan Marina Alabau, qui a défendu le titre obtenu en 2019, a terminé à la septième position du général féminin au Championnat du monde de Formule Foil (free board avec ‘foil’) qui s’est terminé vendredi dans les eaux du lac suisse de Silvaplana avec 162 concurrents en lice et aujourd’hui l’Européen débute aujourd’hui.

Le titre féminin a été pour les Français Hèlene Noesmoen, 28 ans, qui a fait une compétition extraordinaire avec neuf première, une troisième et une neuvième place, qu’il a écartée, dans les onze tours disputés dans la compétition.

Pour sa part, la petite sœur Blanca Alabau il occupait la dernière quinzième place.

Marina Alabau, champion du monde et olympique classe RS: X (planche à voile) a qualifié trois des quatre courses vendredi, ne partant pas de la dernière. Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, samedi et dans ce même scénario, la classe européenne IQFoil jouera (table olympique avec ‘fleuret’ (spoiler). Deux neuvième et une cinquième place ont été le bilan de sa dernière journée pour un total de 52, 3 points.

L’Européen commence aujourd’hui

« Je termine 7ème du championnat du monde, avec de bonnes manches et de nombreux échecs. Demain commence le fleuret européen IQ, la nouvelle modalité olympique, où nous allons tous rivaliser avec le même matériel et une seule mesure de voile et d’aileron, contrairement au championnat du monde qui Chacun pouvait utiliser la taille et la marque qu’il souhaitait, en pouvant utiliser jusqu’à 3 tailles de bougies différentes. J’ai commencé à bien connaître ce magnifique lac après lui avoir fait 365 tours au cours des 12 derniers jours « , a écrit la sévillane sur son compte Instagram.

Dans la catégorie masculine, le titre a été pour les Français Nicolas Goyard, Champion du monde 2019 et vainqueur incontesté avec onze victoires en treize courses disputées, menant de 23 points au Polonais Przemyslaw Miarczynski, 41 ans, deuxième classé et qui a été champion du monde dans la catégorie Master.

Le meilleur espagnol classé a été le Cadix Ramón Pastor Maltas, 40 ans et champion d’Europe 2019, qui a terminé 27e au général. Son compatriote Fernando Martinez del Cerro, 43 ans, disqualifié au dernier tour de vendredi pour hors ligne (BDF), occupe la 32e place, étant quatrième de la catégorie Master.

