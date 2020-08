Profitez de la liberté de soleil des jambes nues. Voici comment porter le vôtre en toute confiance

Si vous êtes quelque chose comme nous, vous éprouverez des sentiments mitigés quant à la mise à nu de vos jambes. D’une part, abandonner les collants – comme une personne sur trois le fera déjà depuis début avril – signifie un temps plus chaud et un style vestimentaire plus décontracté. Mais le rituel de décapage / hydratation / bronzage peut sembler un peu compliqué, et nous ne savons pas toujours si nous le faisons correctement. Au nom de la confiance corporelle estivale, nous avons discuté avec les experts des moyens les plus efficaces (et sans tracas) de réaliser vos meilleures jambes pour l’été.

N’oubliez pas: les jambes ont aussi besoin d’un hydratant

S’il est tout à fait pardonnable de négliger nos jambes pendant la moitié de l’année (nous sommes occupés à nous attaquer à notre teint battu par le vent), cela signifie qu’un entretien est nécessaire cet été. «La peau de nos jambes est plus épaisse que la peau du visage, et en hiver, le chauffage central et le froid s’associent pour créer une peau sèche résultant en une apparence squameuse», explique le Dr Anjali Mahto, dermatologue consultant à la clinique Cadogan. «Pour que vos jambes soient plus belles, exfoliez pour éliminer la couche externe terne de la peau. Choisissez un gommage avec un exfoliant naturel, comme le sel de mer, en utilisant des mouvements circulaires doux pour éviter les irritations. Ensuite, investissez dans une huile corporelle pour retenir l’humidité. Hydratez-vous régulièrement pour éviter la peau sèche des genoux et des chevilles. »

Bronzer ou ne pas bronzer?

Bien que les icônes de beauté à la peau pâle ne manquent pas – Emma Stone, nous parlons de vous – une majorité d’entre nous (six sur 10) sentons que nos jambes sont plus belles lorsqu’elles sont bronzées, selon une enquête réalisée par, euh, St. Tropez. Si cela vous ressemble, suivez les conseils du consultant créatif mondial de Fake Bake, James Harknett, pour une finition impeccable: «Appliquez toujours le produit de bronzage sur les jambes en premier», conseille-t-il. «Assurez-vous que la peau est fraîche et sèche (vous ne voulez pas appliquer de bronzage après une douche chaude) et tenez-vous devant un miroir.»

Commencez par lisser le produit vers le bas, vers les pieds. Harknett préfère une mitaine afin d’éviter que le faux bronzage ne s’infiltre sur vos paumes. «Une fois que la lotion ou la mousse de bronzage est sèche, utilisez une éponge de maquillage ou une débarbouillette sèche pour polir l’os de la cheville et les pieds pour créer un fini mélangé. Enfin, saupoudrez de talc derrière les genoux pour éviter les marbrures pendant que vous marchez. »

Situation poilue

Quelle méthode d’épilation des jambes vous convient le mieux? Bonne nouvelle pour ceux qui ont un faible seuil de douleur: nous avons trouvé le Saint Graal de l’épilation à la cire. Pratiquement indolore, la cire de lycon est fabriquée à partir d’huiles d’aromathérapie, de résine et de cire d’abeille – des ingrédients naturels avec lesquels nous pouvons embarquer. Commencez par des jambes propres et exfoliées, déclare Maria-Louise Featherstone, cofondatrice de Strip Wax Bar. «Assurez-vous que vous pouvez atteindre la zone facilement avec deux mains, afin que vous puissiez vous étirer avec l’une tout en enlevant la cire avec l’autre. Cela évitera les ecchymoses et la casse des cheveux, tout en réduisant la douleur. »

Retirer les veines

Pour des problèmes plus graves, vous voudrez peut-être consulter un spécialiste. Les veines du fil sont de minuscules vaisseaux sanguins juste sous la surface de la peau; ils touchent une personne sur trois et sont plus fréquents chez les femmes, et avec l’âge. La directrice éditoriale en bonne santé Ellie Hughes a visité la clinique française de beauté médicale Epilium & Skin, pour voir le Dr Jean-Marc Chardonneau, un leader de l’esthétique des jambes, qui a développé le processus Veinwave pour chauffer et fermer les veines. «Pour les veines de fil autour de ma cheville, il a recommandé la microsclérothérapie, qui utilise une aiguille fine pour injecter un médicament sclérosant afin de faire rétrécir les veines et éventuellement disparaître. Avec ses soins experts, le processus n’a pas fait mal et je n’ai eu besoin que de prendre un jour de congé pendant que je récupérais. Il lui a fallu environ 10 minutes pour se frayer un chemin autour de mes chevilles. Bien que je puisse sentir l’aiguille sur l’os de ma cheville, c’était plutôt inconfortable que douloureux. La microsclérothérapie peut mettre un certain temps à fonctionner et trois séances sont recommandées; cependant, juste une semaine plus tard, mes veines sont beaucoup mieux. »

