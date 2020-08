-Peut-on résumer la raison de la bourse?

-Finance une étude visant à obtenir du tissu osseux ou osseux grâce à l’ingénierie tissulaire. L’idée est d’obtenir un support pour les cellules à partir de collagène à partir de débris osseux de la banque de tissus, qui autrement seraient jetés. A partir de ces morceaux d’os résiduels, on obtient du collagène et un gel est produit. Chaque cellule a besoin d’un milieu approprié pour se développer, c’est un élément clé dans le développement de tout tissu. Les cellules mésenchymateuses peuvent être ensemencées sur ce nouveau gel de collagène et cela permet leur croissance et leur multiplication.

-Quelles sont ces cellules?

-Ce sont des cellules souches capables de générer différents tissus, dont les os, et se retrouvent dans la graisse ou la moelle osseuse, entre autres. Cette étude tente de tester si ces cellules sont capables de régénérer un défaut que nous avons créé artificiellement dans les mâchoires de lapin. Ce défaut dans des conditions normales ne va pas se réparer, nous pouvons donc voir à quel point notre méthode de régénération est capable. Pour cela, différents groupes d’animaux sont créés à étudier, comparant la réparation du défaut en fonction de sa greffe avec le support de collagène avec ou sans cellules mésenchymateuses et avec ou sans membrane de collagène. Deux défauts seront faits dans chaque animal, un de chaque côté de la mâchoire. L’un des côtés restera toujours non greffé et servira de contrôle pour voir l’évolution et comparer les résultats. Le but ultime de tout cela est de s’assurer qu’à l’avenir, un patient puisse régénérer son propre os, avec ses propres cellules mésenchymateuses ensemencées dans ce type de support.